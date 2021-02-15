Роспотребнадзор Татарстана: отмена концертов Элвина Грея не связана с антиковидными требованиями

При этом концерты певца не отменены в других регионах страны. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Не успел татаро-башкирский эстрадный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) объявить о том, что в 2021 году он отменяет все свои концерты в Татарстане, как последовал официальный комментарий регионального Роспотребнадзора.

Так, сегодня, 15 февраля, на традиционной пресс-конференции зам руководителя татарстанского управления Любовь Авдонина заявила, что отмена концертов Элвина Грея никак не связана с антиковидными требованиями и об истинных причинах такого решения нужно спросит самого певца.

Напомним, объявив о том, что выступлений в Татарстане на 2021 год он не планирует, Элвин Грей на своей официальной страницев соцсети отметил: «Причина НЕ в нас с Вами. Мы обязательно встретимся друзья, но позже. Надеемся на понимание». При этом его выступления все же пройдут, но в других регионах страны.

Многие это связали с тем, что певцу некогда Роспотребнадзор уже выписывал штраф на 500 рублей за нарушение самоизоляции, который он так и не смог оспорить. А также появилась версия, что это все из-за другого штрафа, в этот раз уже на 200 тысяч рублей. Его суд назначил лейблу Элвина Грея за концерт в Казани, который прошел 9 декабря. Тогда, как утверждалось, зрители были без медицинских масок, они не соблюдали социальную дистанцию, а также в самом зале не были установлены защитные конструкции, предупреждающие проход и скопление людей около сцены.

Напомним, в Татарстане организаторы концертов должны выдавать на входе зрителям медицинские маски, для соблюдения социальной дистанции делать на танцполах специальную разметку, а также отказаться по возможности от фан-зон.

Но после октябрьского концерта в Казани певицы Zivert, когда зрители, получив маски, не носили их, руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина и вовсе решила внести в список обязательных рекомендаций для организаторов таких массовых мероприятий еще один пункт – следить за ношением зрителями медицинских масок.