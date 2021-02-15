"Причина не в нас с вами": Элвин Грей отменил все свои концерты в Татарстане в 2021 году

Все запланированные певцом выступления в других регионах России и странах состоятся без изменений. Фото: Мила КИЯН

Неожиданное решение Элвина Грея (Радика Юльякшина - Ред.) об отмене всех своих концертов в Татарстане привело в шок его многочисленных поклонников. Сам он на своей страничке в соцсетях написал, что "запланированные концерты в Республике Татарстан на 2021 год отменены. Причина НЕ в нас с Вами. Мы обязательно встретимся друзья, но позже. Надеемся на понимание".

Но, как следует из гастрольного графика татаро-башкирского певца, все запланированные выступления в других регионах России и странах состоятся без изменений. Подлинную причину отказа от концертов пока не сообщают.

Остается только догадываться, что стало причиной такого жеста Элвина Грея, но, по мнению почитателей его творчества, все дело в административных штрафах за нарушение антиковидных мер, которые Юльякшин получил на территории Татарстана. Одним из таких был штраф, который он получил в в марте 2020 года, когда вернулся из Москвы. Роспотребнадзор счел, что певец нарушил самоизоляцию, но сам он это отрицал. Оспорить штраф Элвин Грей не смог - пришлось заплатить 500 рублей.

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