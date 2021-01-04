Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) уже приучила к тому, что является постоянным участником различных скандалов. То она даст рулить сыну машиной на скорости 130 км/ч, то ее сын просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, где на нее составляли протокол, то подерется прямо в школе с представительницей родительского комитета.На сей раз она привела в больницу пьяного ребенка. Женщина сразу уточнила, что речь не о ком-то из четырех ее детей. По словам Алтынбаевой, она встретила 9-летнего мальчика на улице, ему насильно вливали в рот пиво.- Ему на улице держали мальчики нос руки и ноги, как он рассказал, и залили алкоголь. Ему заливали пиво! - сообщила Алтынбаева.Видео инцидента женщина выложила на своей странице в соцсетях. На записи видно, что сотрудники медучреждения не торопятся оказать помощь ребенку, предлагая АЛтынбаевой обратиться в полицию. Затем ребенка все же осмотрели, но и здесь женщина нашла к чему придраться, уличив медика в том, что она проводила осмотр без маски и перчаток, а вместо фонарика использовала мобильный телефон. В итоге Алтынбаева заявила, что будет обращаться в министерство здравоохранения Татарстана.