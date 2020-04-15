Проверка пропусков в Казани в период самоизоляции: кто и как проверяет

С 1 апреля в Татарстане из-за пандемии коронавируса действует режим полной самоизоляции. Выйти из дома местные жители могут только по крайне необходимости или с цифровым пропуском.

С помощью последнего можно отправиться на дачу, в банк, на почту, в МФЦ, в ветеринарную клинику, суд или на похороны. Таким же способом можно получить разрешение на смену места самоизоляции или доставку лекарств нетрудоспособным родственникам.

С недавних пор цифровые пропуска начали выдаваться и самозанятым. Они могут осуществлять курьерскую доставку, ездить к производственным помещениям, закупать материалы и оказывать услуги такси. На это выделяется по 12 часов - с 8.00 до 20.00.

Пропуска, также как и справки от работодателей, в Татарстане с первых дней режима стали проверять полицейские, росгвардейцы, сотрудники ГИБДД и даже ряд чиновников. Однако люди все равно продолжали гулять. Поэтому президент республики Рустам Минниханов распорядился усилить патрули.

Сумма штрафа за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" может достигать 30 тысяч рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили прямо на дорогах и просят водителей и пассажиров предъявить разрешения на выход из самоизоляции. Такие же требования полицейские предъявляют и к пешеходам. Нарушителей привлекают за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Больше всего патрулей по прежнему в центре города, а также рядом с популярными парками и скверами.