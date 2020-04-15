2020-04-15T15:03:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверка пропусков в Казани в период самоизоляции: кто и как проверяет

Цифровые разрешения на выход из дома можно оформить как по SMS, так и в личном кабинете на сайте сервиса [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сотрудники УГИБДД региона останавливают автомобили прямо на дорогах и просят водителей и пассажиров предъявить разрешения на выход из самоизоляции.Сотрудники УГИБДД региона останавливают автомобили прямо на дорогах и просят водителей и пассажиров предъявить разрешения на выход из самоизоляции.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

С 1 апреля в Татарстане из-за пандемии коронавируса действует режим полной самоизоляции. Выйти из дома местные жители могут только по крайне необходимости или с цифровым пропуском.

С помощью последнего можно отправиться на дачу, в банк, на почту, в МФЦ, в ветеринарную клинику, суд или на похороны. Таким же способом можно получить разрешение на смену места самоизоляции или доставку лекарств нетрудоспособным родственникам.

С недавних пор цифровые пропуска начали выдаваться и самозанятым. Они могут осуществлять курьерскую доставку, ездить к производственным помещениям, закупать материалы и оказывать услуги такси. На это выделяется по 12 часов - с 8.00 до 20.00.

Пропуска, также как и справки от работодателей, в Татарстане с первых дней режима стали проверять полицейские, росгвардейцы, сотрудники ГИБДД и даже ряд чиновников. Однако люди все равно продолжали гулять. Поэтому президент республики Рустам Минниханов распорядился усилить патрули.

Сумма штрафа за &quot;невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения&quot; может достигать 30 тысяч рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сумма штрафа за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" может достигать 30 тысяч рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили прямо на дорогах и просят водителей и пассажиров предъявить разрешения на выход из самоизоляции. Такие же требования полицейские предъявляют и к пешеходам. Нарушителей привлекают за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Больше всего патрулей по прежнему в центре города, а также рядом с популярными парками и скверами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Родственникам татарстанских туристов, прилетающих из Таиланда, рекомендовали не встречать их
В Казани до 27 апреля вводится частичное ограничение на движение по улице Тихомирова
Какие парки Казани уже обработали от клещей
ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ – 2020: за 2 дня больше 160 горожан выразило желание работать на селе
Из-за коронавируса в Марий Эл закрыли храмы и кладбища
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»
Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек
Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт
В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову