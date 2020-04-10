2020-04-10T16:24:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане 2020: Рустам Минниханов распорядился усилить патрули в городах из-за гуляющих людей

Жители республики пожаловались, что, несмотря на все призывы оставаться дома и грозящие штрафы, на улицах все равно многолюдно
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Режим самоизоляции в Татарстане 2020 из-за коронавируса продолжает действовать. Но видимо не все могут усидеть в четырёх стенах этой весной. Так, на «горячую линию» оперативного штаба республики по борьбе с распространением COVID-19 от многих жителей стали поступать тревожные сообщения.

Люди обеспокоены тем, что, несмотря на введенный режим самоизоляции в Татарстане 2020, призывы сидеть дома и повышенные штрафы за выход из него без пропуска, на городских улицах все равно достаточно многолюдно. Видимо не все могут усидеть в четырех стенах и, наплевав на свое здоровье и безопасность окружающих, отправляются на прогулки.

В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение соответствующим службам – начиная с 10 апреля усилить патрулирование городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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