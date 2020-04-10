2020-04-10T16:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Усиление патрулирования при самоизоляции в Казани 2020: машины останавливают прямо на дороге

Сотрудники ДПС проверяют у водителей наличие справок или пропусков разрешающих выход из дома [фото, видео]
Алина НИЗАМОВА
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Люди показывали документы, подтверждающие необходимость выйти из дома.Люди показывали документы, подтверждающие необходимость выйти из дома.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение соответствующим службам – начиная с 10 апреля усилить патрулирование городов. Произошло это после того, как на «горячую линию» оперативного штаба республики по борьбе с распространением COVID-19 от многих жителей поступили тревожные сообщения о том, что, несмотря на введенный режим самоизоляции в Татарстане 2020, на улицах все равно достаточно многолюдно.

Останавливали не только личные автомобили, но и такси, и грузовые машины. Фото: Алина НИЗАМОВА

Останавливали не только личные автомобили, но и такси, и грузовые машины.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, усиление патрулирования было отмечено на улице Вишневского, где началась проверка прямо в потоке машин. Сотрудники ДПС останавливали проезжающих в сторону парка имени Горького. Позже патрулирование продолжилось на другой стороне улицы, теперь проверяются машитны, движущиеся в сторону метро Суконная слобода.

Позже патрулирование продолжилось на другой стороне улицы Фото: Алина НИЗАМОВА

Позже патрулирование продолжилось на другой стороне улицыФото: Алина НИЗАМОВА

Было видно, как внутри автомобилей люди искали и доставали из бардачков бумаги, разрешающий им выход из дома во время самоизоляции в Казани. Водителей не задерживали надолго. После просмотра справок авто проезжали дальше. Останавливали не только личные автомобили, но и такси, и грузовые машины. Особой пробки не образовалось. За период наблюдения за работой сотрудников ДПС не было замечено ни одного нарушения среди остановленных машин.

Патрулирование на дорогах при самоизоляции в Казани 2020.Алина НИЗАМОВА

Отметим, с начала пандемии коронавируса в Татарстане зафиксировали 50 случаев заражения. 14 пациентов уже выздоровели, однако новые поступают к врачам если не ежедневно, то через день. Напомним, как сообщил главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов, снижение заболеваемости в России ожидается к июню. Вместе с тем врач отметил, что осенью 2020 года может произойти вторая волна заражений коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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