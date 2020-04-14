Коронавирус в Казани, последние новости на 14 апреля 2020 года: в город вернутся 150 туристов из Таиланда

По последним данным в Татарстане зафиксировано 84 случая коронавируса, но 17 из инфицированных уже вылечились.О последних одиннадцати зараженных стало известно накануне. Среди них - трое казанцев.

Под медицинским наблюдением в регионе сейчас находятся более 1,5 тысяч человек. С начала пандемии в Татарстане проведено 24,9 тысяч тестов на COVID-19.

О ТЕХ, КТО НА ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ

В Казани на домашнем карантине находятся более 17 тысяч человек. Все они недавно вернулись из-за границы и наблюдаются врачами.

Однако 40 человек, которые должны были находиться дома, нарушили это условие. На них уже составлены протоколы. Нарушителей ждет немалый штраф.

В то же время 303 жителя Казани до сих пор находится за границей, и хотят вернуться домой.

О РОСТЕ ЧИСЛА ГРАБЕЖЕЙ

Однако и те, кто добросовестно сидит дома, порой нарушают закон. Так, во время режима полной самоизоляции в Казани выросло число бытовых скандалов, драк, грабежей и даже убийств. Делается все это, в основном, по пьяни.

Если раньше в городе грабежи происходили в среднем 8 раз за неделю, то теперь это число выросло до 14. Грабят чаще всего продуктовые магазины ради спиртного и продуктов.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ

Напомним, что выходить из дома можно, но только в крайних случаях или с цифровым пропуском. Однако к уже известным казанцам "целям" в системе добавились новые - для самозанятых.

Получив специальное разрешение, теперь можно осуществлять курьерскую доставку, ездить к производственным помещениям, закупать материалы и оказать услуги такси. На это гражданам будет выделяться по 12 часов - с 8.00 до 20.00.

О ТУРИСТАХ, КОТОРЫЕ ВЕРНУТСЯ В КАЗАНЬ

В четверг, 16 апреля, в международный аэропорт "Казань" прилетит самолет из Таиланда. На его борту будут 150 татарстанцев, которые застряли за границей из-за коронавируса.

Встречать туристов будут сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. После возвращенных на родину людей поместят под строгий карантин и медицинское наблюдение.