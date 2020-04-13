16 апреля в Татарстан на самолете вернут 150 туристов, которые застряли в Таиланде из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T12:36:02+03:00

Всех их поместят под строгий карантин

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В это четверг, 16 апреля, из Таиланда (Бангкок) на самолете вернут на родину 150 татарстанских туристов, которые застряли из-за коронавируса.

Встречать их будут сотрудники Роспотребнадзора республики с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Возвращенных на родину туристов поместят под строгий карантин. За ними буду постоянно следить врачи. Туристам выдадут на руки соответствующее постановление.

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ИСТОЧНИК KP.RU