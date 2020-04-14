2020-04-14T10:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выявлено 23 новых случая коронавируса: число зараженных в регионе достигло 107

Большинство инфицированных - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Пятеро новых зараженных госпитализировали, оставшиеся 18 лечатся дома.Пятеро новых зараженных госпитализировали, оставшиеся 18 лечатся дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За последние сутки в Татарстане выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. 13 инфицированных из Казани, пятеро - из Выскогорского района, четверо - из Набережных Челнов и один - из Пестречинского района. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Двое зараженных несовершеннолетние, четверым - от 18 до 30 лет, десятерым - от 30 до 50, троим - от 50 до 60, еще троим - от 60 до 70 и одному за 70-ть лет. Пятерых новых больных госпитализировали, оставшиеся 18 лечатся дома.

Известно также, что 8 инфицированных недавно вернулись из заграницы, а 15 - контактировали с ранее заболевшими.

С момента начала пандемии в Татарстане выявлено уже 107 случаев заражения коронавирусом, но 17 человек уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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