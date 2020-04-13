2020-04-13T14:58:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане: возможности цифровых пропусков возросли

Это было сделано ради помощи самозанятым
Алина ГАБДУЛИНА
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Самозанятым нужно указать ИНН в личном кабинете на сайте сервиса.Самозанятым нужно указать ИНН в личном кабинете на сайте сервиса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Татарстане все еще действует режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно, но только в крайних случаях или с цифровым пропуском. С последним можно отправиться на дачу, в банк, на почту, в МФЦ, в ветеринарную клинику, суд или на похороны. Таким же способом можно получить разрешение на смену места самоизоляции или доставку лекарств нетрудоспособным родственникам.

Сейчас же к этому добавились новые "цели". Они были созданы специально для самозанятых. Получив специальное разрешение теперь можно осуществлять курьерскую доставку, ездить к производственным помещениям, закупать материалы и оказать услуги такси. На это жителям республики будет выделяться по 12 часов - с 8.00 до 20.00.

- Если вы – самозанятый и хотя бы раз платили профессиональный налог в 2019-ом или 2020-ом году, укажите ваш ИНН в личном кабинете на сайте сервиса, - отмечают в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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