Самоизоляция в Казани 2020: рост количества грабежей и безработица

Во время режима самоизоляции в Казани 2020 полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора Татарстана продолжают проверять граждан, вернувшихся в город из других регионов и из заграницы. Все они обязаны находиться на строгом домашнем карантине в течение двух недель. Таковых в Казани чуть более 17 тысяч человек. Как показали проверки, большинство из них ответственно отнеслись к ситуации. Но 40 человек все же нарушили требования карантина. В отношении их были составлены административные протоколы – за такое нарушение теперь грозит немаленький штраф. Так, кто-то и вовсе отсутствовал дома, а кого-то до сих пор не могут отыскать.

В то же время 303 жителя Казани находится за границей. Горожане очень хотят вернуться домой. Как только они окажутся в городе, их карантин будет протекать под контролем полицейских.

РАДИ СПИРТНОГО И ПРОДУКТОВ

Во время режима самоизоляции в Казани 2020 запертые в четырех стенах горожане явно заскучали. Свою тоску они разбавляли пьяными посиделками, отсюда и рост количества бытовых скандалов, драк и грабежей.

Замначальника УМВД Казани Валерий Самотошенков с горечью признался, что если раньше грабежи в столице Татарстана происходили в среднем 8 раз за неделю, то с момента объявления режима «сидим дома» таких случаев зафиксируется уже в среднем 14 за неделю. Грабят чаще всего продуктовые магазины, причем ради спиртного и продуктов. По словам Самотошенкова, возросло и количество убийств. Основная причина – то же пьянство.

ПРИЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ С ФАЛЬШИВОЙ СПРАВКОЙ

Тем временем на постах полиции и улицах Казани только за два выходных дня сотрудники ГИБДД проверили более 1,8 тысяч автомобилей. У водителей и пассажиров изучались справки от работодателей, дающие право покидать место самоизоляции.

В итоге 13 таких справок были изъяты – они оказались составленными не по утвержденной Кабмином Татарстана форме. Всего же первую неделю самоизоляции в Казани 2020 полицейские «забраковали» более 2 тысяч таких справок от работодателей.

Выявили и откровенную фальшивку. Мужчина из Нижнекамска представил документ от работодателя, а проверка по полицейской базе выявила нарушения – мужчина недавно приехал из Москвы, должен был находиться на самоизоляции, но вместо этого по поддельной справке отправился в Казань.

«НЕ НУЖНО СТРОИТЬ ИЛЛЮЗИЙ!»

По данным замдиректора Центра занятости населения (ЦЗН) Казани Гульнары Филипповой, в городе уже зарегистрировано на бирже труда 4 338 безработных. Причем 365 человек – это прирост только за последние 10 дней.

Пока никаких проблем чиновница не наблюдает – все в рамках прогноза роста безработицы. Да и на бирже труда Казани имеется 15 тысяч вакансий. Требуются работники в торговле, строительстве и на транспорте. Так же востребованы – врачи, медсестры, менеджеры и механики.

Сейчас приостановлена работа многих учреждений, а социальные службы и ЦЗН ведут прием посетителей строго по предварительной записи. Отмечается рост количества электронных заявлений о принятии на учет в качестве безработных уже более 1 000 человек. Столько граждан написали заявления в период с 30 марта по 8 апреля. Из них уже трудоустроено 113 человек.

- Не нужно строить иллюзий! Кого-то отправили в административный отпуск, кого-то в неоплачиваемые отпуска, ситуация на самом деле значительно сложнее. И она будет усугубляться, - заявил на это мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник порекомендовал сотрудникам ЦЗН продолжать отслеживать ситуацию в городе.