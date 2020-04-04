Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 4 апреля 2020 года: режим полной самоизоляции будет продлен

По данным на утро субботы, 4 апреля, в Набережных Челнах проходят лечение двое зараженных коронавирусом. Всего же в Татарстане инфицировано 19 человек. Все они в возрасте от 20 до 46 лет.

О ПООЩРЕНИИ ВРАЧЕЙ

Врачи Набережных Челнов, которые борются с COVID-19 получат поощрение. Минздрав России выделил Татарстану на это 146,7 миллионов рублей.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Власти Татарстана пока не планируют отменять режим полной самоизоляции. СМС-пропуска, благодаря которым можно покинуть квартиру и не быть оштрафованным, в регионе также будут продолжать работу. Однако возможно, что скоро будет увеличено время разрешенного нахождения на улице.

Несмотря на продление нерабочих дней до конца апреля, набережночелнинский "КАМАЗ" объявил о возобновлении производства. Часть сотрудников производства выйдет на работу уже в понедельник, 6 числа.

О НАРУШИТЕЛЯХ

На сегодняшний день в Татарстане высокий уровень самоизоляции. Однако нарушители все же имеются. Так, с начала действия режима в республике было составлено 356 протоколов за его несоблюдение и еще 42 протокола за нарушение карантина, который установлен для лиц, прибывших из заграницы.

О РАБОТЕ ДЕТСКИХ САДОВ

В детских садах Татарстана в целом и Набережных Челнов в частности будут работать дежурные группы. Это сделано для того, чтобы родители, вынужденные работать, могли оставить в них своих детей. А вот плата за детсады временно взиматься не будет. Тем, кто уже оплатил, сделают перерасчет.