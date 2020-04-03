В Татарстане выявлено 6 новых случаев коронавируса: количество зараженных выросло до 19 человек

За сутки в Татарстане выявлено 6 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Так, количество зараженных в республике выросло до 19 человек.

- Все заболевшие находились заграницей: ранее прибыли из Франции, Швейцарии и Германии. В данный момент они находятся под медицинским наблюдением в инфекционной больнице Казани. Медики оценивают их состояние как ближе к удовлетворительному. Признаков ОРВИ и повышения температуру на данный момент не наблюдается, - объясняют в региональном оперштабе.

Все контактировавшие с инфицированными люди сейчас также находятся под присмотром врачей.

Большая часть зараженных - 17 человек - находятся в республиканской инфекционной больнице в Казани. Еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Ранее выздоровело и были выписаны шесть человек.