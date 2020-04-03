Рустам Минниханов из-за продленных нерабочих дней в Татарстане отменил плату за детсады

3 Апр 2020 2020-04-03T16:06:38+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился отменить родителям плату в детских садах на время нерабочих дней из-за коронавируса. Дело в том, что в это время дети находятся дома с родителями в самоизоляции.

- Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период - будет проведён перерасчёт. Берегите себя и своих близких, - сообщил на своей странице в соцсети глава региона.

Напомним, в четверг, 2 апреля, Президент России Владимир Путин продлил нерабочую "неделю" до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU