Рустам Минниханов из-за продленных нерабочих дней в Татарстане отменил плату за детсады
Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился отменить родителям плату в детских садах на время нерабочих дней из-за коронавируса. Дело в том, что в это время дети находятся дома с родителями в самоизоляции.
- Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период - будет проведён перерасчёт. Берегите себя и своих близких, - сообщил на своей странице в соцсети глава региона.
Напомним, в четверг, 2 апреля, Президент России Владимир Путин продлил нерабочую "неделю" до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU