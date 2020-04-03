Татарстан получит 146,7 миллиона рублей на поощрения медиков занятых в борьбе с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T11:37:02+03:00

Минздрав России выделил порядка 5,1 миллиардов рублей регионам на выплату стимулирующих для медицинских работников. Фото: Валерий РОМАНОВ

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Минздрав России выделил порядка 5,1 миллиарда рублей регионам на стимулирующие выплаты медицинским работникам занятых в борьбе с коронавирусом. Из этих денег медики Татарстана получат 146,7 миллиона рублей.

Напомним, в инфекционных больницах республики на данный момент проходят лечение 19 зараженных COVID-19 пациентов. Ранее выздоровели и были выписаны шестеро.

Кроме того, в конце февраля республиканская инфекционная больница приняла восьмерых эвакуированных пассажиров "коронавирусного" лайнера Diamond Princess. Трое из них были инфицированы. Две недели вместе с ними в изоляции находилось 13 медиков. 8 марта туристов выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU