"Это весомый вклад компании в борьбу с коронавирусом": 6 апреля татарстанский “КАМАЗ” возобновит производство

3 Апр 2020 2020-04-03T14:26:30+03:00

При этом на заводе усилят меры профилактики против пандемии

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В понедельник, 6 апреля, часть персонала ПАО “КАМАЗ” выйдет на работу. Такое решение было принято гендиректором компании Сергеем Когогиным после консультаций с руководством Татарстана и федеральными органами.

- Функционирование "КАМАЗа" позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное – обеспечит транспортную безопасность страны, - отметил Когогин. - Выпуск автотехники, столь необходимой для народного хозяйства страны, - это весомый вклад компании в общую борьбу с коронавирусом.

При этом на заводе усиливаются меры профилактики против пандемии: ежедневно будет проводится осмотр рабочих, дезинфекция мест общего пользования и транспорта, который доставляет сотрудников на производство.

- Будет организована дистанционная работа персонала в тех случаях, когда это допустимо. Также будет введён гибкий график начала работы производств и разведение входящих на предприятие потоков работников, - отмечает пресс-служба “КАМАЗа”.

ИСТОЧНИК KP.RU