Режим самоизоляции в Казани продлили: в каком случае власти Татарстане могут отменить его

В связи с объявлением Владимира Путина о продлении нерабочей недели до 30 апреля в Кабмине Татарстана так же приняли решение - режим самоизоляции в Казани продлить, в том числе и во всей республике.

При этом татарстанские власти оставили за собой право ослаблять данный режим или отменять его в отдельных городах или районах. Все зависит от улучшения там санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам было объявлено на очередном брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом в Татарстане.

Так, например, по словам руководителя Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, в регионе пик заболевания коронавирусом еще не достигнут. Ситуация в Татарстане с инфекцией непростая из-за постоянного выявления новых случаев.

- Только за 2 апреля выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. Среди них - люди в возрасте от 20 до 46 лет, - ответила на вопрос "Комсомолки" Марина Патяшина. - Под наблюдением остаются сейчас 6 829 татарстанцев, которые вернулись из зарубежа.

Всего в Татарстане, по ее словам, было подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них 21 - это "завозной" случай. Остальные четверо заразились во время контактов с зараженными.

ДЕЙСТВИЕ СМС-ПРОПУСКА МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Та система СМС-пропусков на время самоизоляции, что сейчас действует в Татарстане, по мнению заместителя премьер - министра республики Лейлы Фазлеевой, прошла тестирование и проверку, и зарекомендовала себя удовлетворительно.

Но доработки все равно будут. Так, из-за того, что пожилые люди не могут за отведенное СМС-пропуском время дойти до банка, снять пенсию и вернуться домой, срок его действия хотят продлить с 1 до 2 часов.

Всего же за первые два дня работы системы было выдано более 170 тысяч СМС-пропусков. В то же время за последние сутки 42 человека в Татарстане попались на нарушении режима самоизоляции. При этом речь идет о тех, кто вернулся из заграницы или контактировал с зараженными. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Столько же по решению суда могут выплатить и те, кто нарушил режим полной самоизоляции и просто пошел гулять. Таких за 2 апреля задержали 356 человек.

НЕ БОЛЕЕ 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Фазлеева напомнила, что в республике закрыты все торговые центры и непродовольственные магазины с торговой площадью более 100 квадратных метров. Если промтоварный магазин занимает меньше указанной площади, то он может продолжать работать. В закрытых ТЦ могут быть открыты только аптеки и продовольственных отделы.

Проблемы из-за продления режима самоизоляции в Казани и Татарстане сейчас испытывает малый и средний бизнес, и вопрос о том, смогут ли эти предприниматели начать работать на малых площадях, сейчас прорабатывается в правительстве Татарстана.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана (843) 2217623

Министерство торговли и промышленности Татарстана (843) 2100577

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана (843) 2919191

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