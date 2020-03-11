В Ульяновске школьник пырнул учительницу ножом: до нападения мальчик написал записку о суициде

Подробности истории с нападением на учителя в школе №81 Ульяновска огласила на заседании Общественной палаты начальник управления образования города Светлана Куликова.

По ее словам, внутренняя проверка показала, что уже уволившаяся директор школы нарушила сразу два федеральных закона "Об образовании" и "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации".

Напомним, в феврале на уроке алгебры восьмиклассник напал на свою учительницу и пырнул ее ножом в живот. Мальчик тут же сбежал, а педагога увезли на "скорой". Женщине сделали срочную операцию, она выжила.

После нападения подросток кинул нож, к которому примотал зажигалку, в глубь класса и сбежал.Фото: скриншот с видео

Беглого же школьника задержали спустя каких-то пару часов. Он прятался в квартире своего отца, который после развода с матерью подростка жил отдельно. Пока за мальчиком не пришли правоохранители, он успел написать несколько комментариев на своей странице в соцсети. В одном из них подросток признался: "Я не мог поступить иначе, но это не кому не понять кроме меня". Парня на время следствия отправили в камеру. Тем временем проверки продолжались.

НЕ ДЕЛАЛ ДОМАШКУ, ЗАИКАЛСЯ

В частности, они указали - это происшествие можно было предотвратить, если бы взрослые попытались понять, что происходит в душе подростка. Мальчик после развода родителей проживал с мамой и отчимом. Нашли ли они общий язык – про это Светлана Куликова даже не упоминала. А ведь это важно – возраст у мальчишки переходный.

Рассказала чиновница о том, что Андрей (имя изменен - Ред.) перешел в эту школу из лицея №90 в 2017 году. Учился средне, как многие мальчишки – мог не сделать домашнее задание, на уроках вел себя тише воды, ниже травы, чтобы не вызвали к доске. Самостоятельно изучал два языка – итальянский и китайский. Заикался, из-за чего и посещал невролога.

Осенью 2019 года на его страничке появился скриншот страницы из соцсети погибшей одноклассницы. Девочка вместе с подругой гуляла по недостроенному дому, и произошла трагедия. Андрея тогда отправили к психологу, провели диагностику его эмоционального состояния. Результаты насторожили: у подростка выявили высокий уровень фрустрации несоответствия – желания мальчика не совпадали с его возможностями, и, возможно, как следствие этого агрессия.

Когда об этих депрессивных замечаниях узнала школьный психолог, то она начала работать с мальчиком. С Андреем и его родителями женщина с 2019-2020 году провела 12 бесед. Как стало понятно 26 февраля, они ничего не дали. Получается, что работа была проведена просто "для галочки".

Дело в том, что индивидуальный план работы конкретно с Андреем никто не составлял. Да и социальный педагог школы после трагедии с гибелью двух учениц должна была провести детальный анализ этой ситуации, разобраться по поводу правонарушений учеников этой школы.

НЕ УСЛЫШАЛИ

От мамы Андрея стало известно, что не раз замечала сына с запахом алкоголя, но по каким-то причинам этот тревожный звоночек в школе не услышали. Соответственно, и никто ничего предпринимать не стал.

В феврале уже в руки педагогов попала записка Андрея. В ней он высказывал мысли о сведении счетов с жизнью. Ее передала классной руководительнице одна из соучениц мальчика. Это уже был не звоночек, это настоящий сигнал тревоги, но он прозвучал только на уровне школы. Маме Андрея сообщили о мыслях мальчика, порекомендовали обратиться к психологу, этим и ограничились. В управление образования Ульяновска никто сообщать об этом из руководства школы не стал.

А потом наступило 26 февраля. В то утро на занятия он пришел вместе со всеми. Но на первых двух уроках даже не показался. Одноклассники сообщили классному руководителю, но она не стала выяснять, где находится Андрей. Ни его маме, ни директору школы сообщать о прогулах ребенка не стала. А он пришел на третий урок, математику, и сразу напал на педагога.

КОМПЕТЕНТНО

Психолог Наталья Комарова:

"Случай очень тревожный, и вопросы здесь больше ко взрослым, допустившим такую трагедию. Необходимо подробно выяснить, имел ли в этой истории место буллинг. Дети сейчас очень сложные, а у Андрея, как теперь понятно, был физический недуг – он заикался. Это могло спровоцировать конфликты в школе как с его ровесниками, так и с педагогами.

Не стоит забывать и о том, что может иметь место буллинг и в семье, и это реально при наличии агрессии в ней.

Необходимо учитывать и психиатрическое состояние здоровья подростка. Но это все будет подробно изучено в рамках расследования уголовного дела.

Признаки агрессии должны были заметить педагоги, родители и обратится в психиатрическую службу. Необходимо вести коррекционную работу в школе, но очень много вопросов к подготовке специалистов в нашей школе. Да и иметь одного психолога на школу – это очень мало, уделять должное внимание на каждого ученика порой просто невозможно. Это задача родителей найти хорошего профессионала психолога, но тот ведь предложит семейную терапию. К сожалению, взрослые не хотят над собой трудиться. К сожалению, для мальчика все это может закончиться колонией"

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