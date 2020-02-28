2020-02-28T15:57:56+03:00
Общество

В Ульяновске уволилась директор школы, в которой ученик пырнул ножом педагога

После этого ЧП прорабатывают вопрос об установке металлодетекторов в образовательных учреждениях города
Лика ИСАЕВА
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Сразу после того, как подросток ранил учительницу в живот, он выбросил нож прямо в классе.Сразу после того, как подросток ранил учительницу в живот, он выбросил нож прямо в классе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Директор ульяновской школы №81 Валентина Митина после того, как в стенах ее заведения восьмиклассник с ножом напал на педагога, написала заявление на увольнение. Об этом "Комсомолке" сообщили собственные источники в городском управлении образования. После данную информация нашему корреспонденту подтвердили и в пресс-службе управления.

- Директор написала заявление по собственному желанию, - также уточнили там.

Кроме того, "Комсомолке" в управлении образования Ульяновска сообщили, что сейчас решается вопрос об установке в городских школах металлодетекторов.

Напомним, на днях на урок алгебры восьмиклассник с собой пронес нож. Он напал на учительницу и едва ее не зарезал. Окровавленный нож подросток кинул подальше в класс и сбежал. Однако его вскоре задержали. Раненого педагога увезли в больницу и прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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