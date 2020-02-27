2020-02-27T18:14:04+03:00
Происшествия

Ульяновскому школьнику, пырнувшего ножом учительницу, грозит до 10 лет лишения свободы

Мама 15-летнего подростка, узнав, что он натворил, слегла в больницу [фото, видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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В эту пятницу суд должен решить, где будет находиться подросток, пока идет следствие.В эту пятницу суд должен решить, где будет находиться подросток, пока идет следствие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ульяновске продолжается расследование ЧП, которое произошло минувшим утром в школе №81. Напомним, что во время урока алгебры 15-летний восьмиклассник Андрей (имя изменено - Ред.) пырнул ножом 59-летнюю учительницу.

Школьник после нападения выкинул окровавленный нож в класс. Фото: скриншот с видео

Школьник после нападения выкинул окровавленный нож в класс.Фото: скриншот с видео

Завтра, 28 февраля, в суде для мальчика изберут меру пресечения на время следствия. Не исключено, что это может быть и домашний арест. Подростка подозревается в покушении на убийство. А, согласно Уголовному кодексу России и с учетом того, что речь идет все-таки о несовершеннолетним, можно сказать - школьнику грозит до 10 лет лишения свободы.

- В Уголовном Кодексе Российской Федерации предусмотрено наказание за совершение преступления для лица, не достигшего 16 лет, в виде 6 лет лишения свободы. Но в случае совершения особо тяжкого преступления, к которым относится "Умышленное убийство", в том числе и его попытка, подросток может получить и до 10 лет лишения свободы. В этом случае, первую часть срока до своего совершеннолетия он проведет в колонии для несовершеннолетних, а затем будет переведен на "взрослую" зону", - разъясняет ситуацию юрист Андрей Сычев.

Отметим, что раненная своим учеником педагог после операции продолжает находиться под контролем медиков. Ее состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести, сообщили "Комсомольской Правде-Казань" в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

"ЕСЛИ Я БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, ТО ТОЛЬКО ПЕРЕД N И ЛЕРОЙ"

Сам Андрей был задержан в доме своего отца, который после развода с мамой мальчика проживает отдельно. До того, как в дверь постучались сотрудники правоохранительных органов, мальчик успел выложить в соцсети комментарии: "Если я буду извиняться, то это только перед N и Лерой" (в 10.55, орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.) и "Я не мог поступить иначе, но это не кому не понять кроме меня" (в 10.55). Последняя запись была в 12.15 ""Вы только хнычете на протяжении всей жизни, но даже палец о палец не ударяете, чтобы что-то изменить." - Эрик Харрис". Мать Андрея, узнав за, что задержали ее сына, слегла в больницу.

Следователи проводят осмотр места преступления в школе Ульяновска, где ученик пырнул ножом учительницу.

"МЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАСТАВИЛО РЕБЕНКА СОВЕРШИТЬ ЭТОТ ПОСТУПОК"

Губернатор региона Сергей Морозов взял ситуацию под личный контроль и потребовал разобраться во всех деталях происшествия.

- Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле, - пояснил Морозов.

Усилить меры безопасности в школах во время экстренного совещания с директорами учебных заведений потребовал и глава Ульяновска Сергей Панчин.

- Я уверен, что во главе каждой школы Ульяновска стоит мудрый, опытный руководитель, который в своей общеобразовательной организации обеспечивает весь необходимый комплекс мер безопасности, а также проводит все необходимые профилактические мероприятия для того, чтобы исключить возможность возникновения подобной ситуации, - подчеркнул Сергей Панчин.

Как можно усилить эти меры, мэр города не уточнил. Возможно, речь шла о необходимости установить в школах металлорамки. В школе №81 такой конструкции не было. Если бы металлорамка была, возможно, что ребенок не смог бы так спокойно пронести в школу нож.

Как будут выходить из этой щекотливой ситуации директора школ, пока неизвестно. Арочные металлодетекторы стоят несколько сотен тысяч рублей.

БЫЛО ДЕЛО

Но, как показал похожий случай в Казани, наличие металлодетекторов на входе в школу - это еще не гарантия полной безопасности.

Так, 13 мая 2019 года 17-летний ученик 10 класса элитной казанской гимназии №7 пришел на уроки с пистолетом и ножом. С этим арсеналом он фактически взял свой класс вместе с учительницей в заложники. При этом школьник никаких требований не выдвигал, и позже сдался директору гимназии. Полицейских же вызвала мама одной из одноклассниц подростка, которой дочь написала сообщение о том, что происходит в классе.

Тогда в отношении задержанного мальчика возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Вот только психолого-психиатрическая экспертиза признала, что на момент захвата класса школьник был нездоров. В итоге ему было рекомендовано лечение в спецбольнице.

При этом правоохранители задались вопросом, как же подросток сумел беспрепятственно пройти через металлодетекторы? Ведь в Казани, благодаря усилиям местного управления образования, все школы оснащены этими сигнализирующими арками.

Тут-то выяснилось, что в некоторые из них металлорамки установили, но они не работают, а в других их так и не смогли настроить. Копнули глубже и нашли фирму-поставщика данных детекторов - "Новотех". Лоббированием интересов которой еще в 2016 году занимался замруководителя управления образования Казани Ильнар Хидиятов. Некоторое время спустя он возглавил данное управление, но вскоре ушел в отставку. Произошло это практически сразу после того как возбудили уголовные дела из-за неработающих металодетекторов.

Следствие выяснило, что фирма-поставщик даже в тендерах не участвовала - директорам школ осенью 2016 года просто указали, что закупать оборудование надо только у "Новотеха", и точка! Для установки в школах выбрали рамочные металлодетекторы "Арена 9000 ST" и ручные "Мегион 46000".

В итоге на счет "Новотеха", где директором был 37-летний Анвар Мурсюкаев, из бюджета Казани за поставки перечислили более 8 миллионов рублей. Как полагает следствие, 10% от этой суммы - 800 тысяч рублей, через начальника планового экономического отдела управления образования Казани 50-летней Лилии Гузаировой получил Ильнар Хидиятов.

- В зависимости от роли каждого они подозреваются в "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве". - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Во время расследования также выяснилось, что в казанские школы привезли не те рамки, за которые заплатили. Были поставлены аналоги, которые в два раза дешевле заявленных изначально металлодетекторов. В итоге сумма ущерба для городской казны превысила более 4,5 миллиона рублей. Это послужило поводом для возбуждения новых уголовных дел по статьям "Халатность" и "Мошенничество". Отметим, что следствие по ним еще не окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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