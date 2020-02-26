2020-02-26T13:56:46+03:00
Происшествия

ЧП в школе Ульяновска: восьмиклассник набросился с ножом на учительницу

Педагога в срочном порядке госпитализировали, ситуацию под контроль взял лично губернатор региона Сергей Морозов [фото]
Лика ИСАЕВАВладимир КРУПСКИЙ
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Как ребенок смог пронести в школу нож - выясняют следователи.Как ребенок смог пронести в школу нож - выясняют следователи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шокирующая новость пришла из Ульяновска. В школе №81 ученик 8 класса прямо во время урока напал с ножом на свою 59-летнюю учительницу. Инцидент произошел около 10:00. По данным следствия, 15-летний школьник пырнул педагога кухонным ножом.

Уже возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. На месте происшествия работают следователи. Известно, что школьник попытался скрыться, но его задержали.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета Ульяновской области.

Информацию о происшествии в школе уже довели до губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.

- Сегодня утром произошло вопиющее, на мой взгляд, происшествие. В одной из ульяновских школ ученик нанёс учителю ножевое ранение. Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления. Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле, - пояснил Морозов.

Попытки поговорить с сотрудниками школы оказались без результатными. Единственное, что сказали корреспонденту "Комсомольской Правды-Казань", что на месте работают следователи.

Фото: пресс-служба следственного комитета Ульяновской области.

Фото: пресс-служба следственного комитета Ульяновской области.

За подробностями мы обратились к пресс-секретарю регионального следственного комитета Евгению Славцову. Он рассказал, что причины нападения школьника на учительницу пока выясняются.

- Инцидент произошел на уроке математики. Предварительно, конфликтных ситуаций не было. Как именно ребенок пронес на урок нож - выясняется. Также проверяется, есть ли в школе металлодетекторы на входе и работали ли они. На месте работает следственная группа. Женщину госпитализировали и уже успели прооперировать, - рассказал Славцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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