2020-02-28T17:02:42+03:00
Происшествия

Ульяновского школьника, пырнувшего ножом учительницу, арестовали

По решению суда 15-летний подросток пробудет в камере два месяца [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Судебный процесс об аресте подростка прошел в закрытом режиме.Судебный процесс об аресте подростка прошел в закрытом режиме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эту пятницу в Ульяновске суд отправил под арест 15-летнего ученика городской школы №81. Процесс прошел в закрытом режиме, так как речь идет о подростке. В отношении мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пока идет следствие, школьник проведет в камере СИЗО минимум два месяца.

Напомним, 26 февраля подросток притащил с собой на урок алгебры нож. Металлорамки, которые могли бы сигнализировать об опасном предмете, в заведении не установлены. Мальчик напал на свою 59-летнюю учительницу. Он ранил женщину в живот, а нож выбросил в класс и сбежал. Педагога срочно госпитализировали и сделали ей операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Мальчик зачем-то примотал к ножу скотчем зажигалку. Фото: скриншот с видео

Мальчик зачем-то примотал к ножу скотчем зажигалку.Фото: скриншот с видео

Ранее же не конфликтного подростка оперативно задержали на квартире его отца, который после развода с матерью школьника проживал отдельно от них. Пока в дверь не постучали полицейские, мальчик успел оставить на своей странице в соцсети несколько комментариев. «Я не мог поступить иначе, но это не кому не понять кроме меня»: гласит один из них.

Нападение произошло в кабинете математики. Фото: скриншот с видео

Нападение произошло в кабинете математики.Фото: скриншот с видео

Что толкнуло школьника на такой шаг, пока не известно. Рассматриваются несколько версий. В том числе и о неразделенной любви.

Когда мать подростка узнала, за что задержали ее сына, она слегла в больницу. Тем временем директор той самой школы, в которой произошло ЧП, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

После нападение подросток выбросил окровавленный нож подальше в класс. Фото: скриншот с видео

После нападение подросток выбросил окровавленный нож подальше в класс.Фото: скриншот с видео

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Пока мальчика искала полиция, он успел оставить несколько комментариев на своей странице в соцсети (подробности)

Следователи проводят осмотр места преступления в школе Ульяновска, где ученик пырнул ножом учительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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