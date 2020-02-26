2020-02-26T19:32:01+03:00
Происшествия

"Я не мог поступить иначе": написал ульяновский школьник после того, как напал с ножом на учителя

Перед задержанием он успел прокомментировать случившееся. На соцстранице у подростка - посты, фото и видео одобрения жестоких расправ над школьниками и учителями [фото]
Лика ИСАЕВА
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Школьник спокойно пронес нож в здание, металлорамок не было.Школьник спокойно пронес нож в здание, металлорамок не было.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Родители, педагоги и школьный психолог ульяновской средней школы №81 могли предотвратить жестокое нападение 15-летнего Андрея (имя изменено - Ред.) на 59-летнюю учительницу математики. Могли, если бы обратили внимание на его страничку в соцсетях.

Она заполнена словами соболезнования псковским "Бонни и Клайду", и другим школьникам, устроившим нападение над своих одноклассников.

К своему имени подросток прибавил слово "Вечный". В статусе - "Reb&VoDKa как смысл жизни". На страничке жуткое ассорти - фотографии Рины Поленковой, которая свела счеты с жизнью, сюжет о нападении на подростка из-за цвета его волос, стихи, перечень того, что хозяин странички ненавидел, например патриархат, стереотипы, законы, СССР, мораль, расизм, дискриминацию.

Подросток зачем-то примотал скотчем к ножу зажигалку.

Подросток зачем-то примотал скотчем к ножу зажигалку.

20 февраля среди фотографий Андрея появился угрожающий баннер: на черном фоне белыми буквами написано "Скоро, очень скоро..."

Нападение произошло в кабинете математики во время урока. Фото: скриншот с видео

Нападение произошло в кабинете математики во время урока.Фото: скриншот с видео

А 26 февраля он пришел в школу с кухонным ножом, к которому скотчем была примотана зажигалка. Металлорамок на входе в школе нет, так что его "вооружение" оказалось незамеченным для охраны. Андрей без причины напал на педагога на уроке алгебры, ударил женщину ножом в живот и сбежал. Его пытались удержать, но бесполезно - худенький подросток нырнул мимо женщина на вахте, и скрылся.

После нападения на учительницу восьмиклассник бросил нож подальше в класс и сбежал. Фото: скриншот с видео

После нападения на учительницу восьмиклассник бросил нож подальше в класс и сбежал.Фото: скриншот с видео

Следователи проводят осмотр места преступления в школе Ульяновска, где ученик пырнул ножом учительницу.

Нашли его в доме отца, который после развода с мамой мальчика проживает отдельно. До того, как в дверь не постучались сотрудники правоохранительных органов, мальчик успел выложить в соцсетях комментарии: "Если я буду извиняться, то это толь перед N и Лерой" (в 10.55, орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.) и "Я не мог поступить иначе, но это не кому не понять кроме меня" (в 10.55). Последняя запись была в 12.15 ""Вы только хнычете на протяжении всей жизни, но даже палец о палец не ударяете, чтобы что-то изменить." - Эрик Харрис". Затем в дверь, видимо, постучали сотрудники правоохранительных органов. Отметим, что в настоящий момент страница подростка закрыта, но нам удалось сделать несколько скриншотов.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

После нападения Андрея педагог выжила, ей сделали операцию и состояние женщины медиками оценивается как "средней тяжести". Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

Эта жуткая история находится под контролем губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Члены правительства региона подключились к проверкам всех обстоятельств. Много вопросов к учебному заведению, будут выяснять, как в школе организована профилактическая и воспитательная работа,. В том числе проверят деятельность штатного психолога учебного заведения. Но одной школой проверка не ограничивается. Обязательно будет проверена и деятельность Ульяновского управления образования, найдут нарушения - примут меры.

Сергей Морозов поставил задачу перед всеми ведомствами усилить работу всех служб, со школьниками, на глазах которых произошло нападение, работают психологи. Вся необходима медицинская и психологическая помощь оказывается также пострадавшему педагогу. Возьмут на контроль организацию безопасности в образовательных учреждениях и работу по оказанию психологической помощи подросткам. Поводом для внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних будут выяснения обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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