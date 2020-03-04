2020-03-04T12:01:57+03:00
Спорт

"Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать": Тарасов призвал не верить фейковым новостям о коронавирусе

Футболист "Рубина" рассказал, как его осматривали после прилета из Италии в Москву [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Тарасову провели операцию на сломанной ноге. Фото: личная страница Тарасова в Инстаграме.Тарасову провели операцию на сломанной ноге. Фото: личная страница Тарасова в Инстаграме.
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Футболист казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов вернулся в Россию из Италии, где ему провели операцию на сломанной ноге. На Апеннинах, как известно, вспышка коронавируса. Всех пассажиров рейсов из Италии сейчас досконально проверяют. Тарасова также осматривали после приземления. Футболист рассказал, как это было и призвал не верить слухам.

- Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала о куче фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам! - написал Тарасов в своем Инстаграме.

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Тарасов о коронавирусе.
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Напомним, что 32-летний полузащитник подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, а спустя три дня получил серьезную травму прямо на тренировке. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

По словам футболиста, в Шереметьево не выявлено ни одного случая. Фото: скриншот

По словам футболиста, в Шереметьево не выявлено ни одного случая. Фото: скриншот

- Был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению, - написал после получения травмы футболист.

В клубе Тарасову оказали полную поддержку. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что ждет возвращение футболиста в строй и рассчитывает, что тот поможет команде. Сам же игрок после получения повреждения даже обратился к экстрасенсу.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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