В маске и с костылями: Тарасов отправился в охваченную коронавирусом Италию

Пока футболисты "Рубина" готовятся к возобновлению чемпионата страны, получивший перелом ноги полузащитник Дмитрий Тарасов отправился в Италию. Футболист выложил в "сториз" в инстаграме кадр из аэропорта Рима, где он в медицинской маске и с костылями. По всей вероятности, игрок отправился в одну из итальянских клиник на обследование.

Фото: личная страница Тарасова в соцсетях.

Напомним, что 32-летний полузащитник подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, а спустя три дня получил серьезную травму прямо на тренировке. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

- Был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению, - написал после получения травмы футболист.

В клубе Тарасову оказали полную поддержку. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что ждет возвращение футболиста в строй и рассчитывает, что тот поможет команде.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Отметим, что футболист в последнее время больше известен не футбольными свершениями, а своими высказываниями или постами в соцсетях. Последний скандал, в который угодил футболист разгорелся из-за его поста в Инстаграме, где он стоит в компании парикмахера азиатской внешности, а подпись гласит "коронавирус". Сам футболист объяснил, что это была шутка. Вот только многие такой юмор не оценили. Тарасова даже обвинили в расизме. Сам же игрок говорил, что теме коронавируса уделяется слишком много времени.

Фото: личная страница Тарасова в соцсетях.

- Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за 2 недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи. Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу Да, пусть не за 2 недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ, - написал тогда в своем Инстаграм Тарасов.

Любопытно, что сейчас Тарасов находится в Италии, стране, где выявлено уже более 200 случаев заражений коронавирусом. Больше заболевших только в двух странах - Китае и Южной Корее. В городах закрываются увеселительные заведения и спортивные объекты. В частности, футбольные матчи решено проводить без зрителей.