"Оказался зажат в кабине": Стали известны обстоятельства смерти депутата Госдумы Айрата Хайруллина в авиакатастрофе под Казанью

Крушение вертолета недалеко от города Лаишево в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, постепенно обрастает новыми подробностями.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России побывали на месте и уточнили причину гибели Хайруллина - его зажало в кабине.

Фото: официальный сайт Айрата Хайруллина.

- Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте, - рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759499" frameborder="0"></iframe> Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

По факту крушения воздушного судна возбудили уголовное дело. На место происшествия для координации работы следственной группы выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления. Стали известны и первоначальные причины происшествия.

- Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность а также не благоприятные метеоусловия, - отметили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 7 февраля примерно в 17:30. Вертолет Bell 407 рухнул на лед Камы в шести километрах от Лаишево. На борту находились три человека. Погиб только 49-летний Айрат Хайруллин. Его пилот и помощник получили тяжелые травмы, теперь за их жизнь борются врачи. Ситуацию взял под контроль министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото с места катастрофы. Фото: МЧС РТ.

СПРАВКА КП

Bell 407 - многоцелевой легкий вертолет.

Экипаж: 1-2 пилота.

Пассажировместимость: до 6 человек.

Грузоподъемность: 1178 кг.

Предельно допустимая скорость: 259км/ч.

Практическая дальность: 611км.

Продолжительность полета: 3 часа 42 минут.

ХРОНИКИ ПАДЕНИЙ ВЕРТОЛЕТОВ В ТАТАРСТАНЕ

6 апреля 2012 года примерно в 11.30 произошло падение вертолета Bell-407 с бортовым номером RA-01899 этой же авиакомпании в районе Новошешминска. Обломки вертолета обнаружены на склоне холма возле деревни Благодатное. Пилот погиб.

5 июля 2014 года в 15 часов опять же в Новошешминском районе рядом с селом Слобода Архангельская потерпел крушение вертолет «Робинсон - R-44» авиакомпании «Ак-Барс Аэро», выполнявший рейс «Бугульма-Казань». 34-летний пилот получил тяжелые травмы, но остался жив.

7 сентября 2015 года из-за ураганного ветра в 12.03 совершил вынужденную посадку вертолет «Робинсон». В нем находились пилот и пассажир - врач-анестезиолог. Никто из них не пострадал. При жестком приземлении у вертолета отлетел задний стабилизирующий винт и повредил корпус вертолета.

6 ноября 2017 года в районе СНТ "Красный Пахарь" упал вертолет "Белл 407". Он выполнял рейс из Казани в Свияжские холмы. В результате крушения погиб 43-летний пилот Константин Мурин.

Фото крушения вертолета в 2017 году. Фото: МЧС РТ.

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