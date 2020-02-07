"Это огромная невосполнимая потеря": Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Айрата Хайруллина в авиакатастрофе в Татарстане

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:41:23+03:00

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В результате крушения вертолета в районе Лаишево, что в нескольких десятках метров от Казани, погиб дин человек. Пока официально не объявлено, кто именно стал жертвой авиакатастрофы, но по всей вероятности речь идет о депутате Госдумы Айрата Хайруллина.

Впрочем, уже начала поступать информация о том, что в вертолете находился именно Хайруллин. Так, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уже выразил соболезнования в связи с гибелью депутата.

- К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех - это огромная невосполнимая потеря, - написал Неверов в своем "Фейсбуке".

Отметим, что предварительной причиной крушения вертолета называют плохие метеоусловия. Кроме Хайруллина на борту находились пилот и помощник депутата Рамис Газизов. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU