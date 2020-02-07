2020-02-07T20:28:19+03:00
Общество

Стал самым молодым депутатом и признавался лучшим менеджером России: Биография Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе в Татарстане

Депутат Госдумы прилетал в Казань с рабочим визитом
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: официальный сайт Айдара Хайруллина.Фото: официальный сайт Айдара Хайруллина.
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Сегодня, 7 февраля, в Лаишевском районе Татарстана упал вертолет Bell 407, на борту которого были три человека - пилот, депутат Госдумы России Айрат Хайруллин и его помощник. По предварительным данным, Айрат Хайруллин погиб в результате авиапроисшествия.

Айрат Хайруллин - российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов, член комитета Госдумы по аграрной политике.

Родился 1 августа 1970 года в Казани в семье завкафедрой Казанского государственного аграрного университета, его мать работала в Министерстве сельского хозяйства Татарстана. В 1991 году получил высшее образование по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства» окончив Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького. Вместе с братом Илшатом в студенческие годы начал заниматься предпринимательской деятельностью.

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

В марте 1995 года в возрасте 24-х лет стал самым молодым депутатом Казанского городского Совета народных депутатов Татарстана.

Работал депутатом на непостоянной основе в течение 4 лет.

С 1999 по 2003 год — депутат Госсовета Республики Татарстан.

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию в Марийском государственном техническом университете, получив степень кандидата экономических наук. Через три года там же защитил учёную степень доктора экономических наук.

С 1992 по 1994 год трудился в частном предприятии «Эдельвейс» в должности директора. С 1994 по 1996 год работал генеральным директором в ТОО «Эдельвейс», преобразованном из ЧП «Эдельвейс».

В 1994 году организовал работу завода, производящего газированные напитки и минеральную воду, в 1995 году основал кондитерскую фабрику «Регина», возглавил молочный завод «Эдельвейс-М», а также ряд других предприятий.

С августа 2008 года является Президентом Национального Союза производителей молока.

По версии журнала «Forbes» в 2017 году занял 43 место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Выступил соавтором 288 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. С начала трудовой деятельности Айрат Назипович Хайруллин неоднократно был признан «Лучшим менеджером России», «Лучшим руководителем года» Республики Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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