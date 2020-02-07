Крушение вертолета в Татарстане: погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Вертолет Bell 407, принадлежавший депутату Госдумы Айрату Хайруллину, пропал с радаров вечером 7 февраля. Отправленный на поиски места крушения спасательный вертолет обнаружил обломки воздушного судна в болотистой местности в шести километрах от Лаишево.

- Места там такие, что подобраться трудно, так что на место отправили спасателей на судне на воздушной подушке, - сообщил собственный источник "КП" в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759499" frameborder="0"></iframe> Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

На боту вертолета было три человека. Как сообщил источник "Комсомолки", в результате крушения погиб Айрат Хайруллин, который прибыл в Казань с рабочим визитом.

Материал дополняется.

СПРАВКА КП

Bell 407 - многоцелевой легкий вертолет.

Экипаж: 1-2 пилота.

Пассажировместимость: до 6 человек.

Грузоподъемность: 1178 кг.

Предельно допустимая скорость: 259км/ч.

Практическая дальность: 611км.

Продолжительность полета: 3 часа 42 минут.

ХРОНИКИ ПАДЕНИЙ ВЕРТОЛЕТОВ В ТАТАРСТАНЕ

6 апреля 2012 года примерно в 11.30 произошло падение вертолета Bell-407 с бортовым номером RA-01899 этой же авиакомпании в районе Новошешминска. Обломки вертолета обнаружены на склоне холма возле деревни Благодатное. Пилот погиб.

5 июля 2014 года в 15 часов опять же в Новошешминском районе рядом с селом Слобода Архангельская потерпел крушение вертолет «Робинсон - R-44» авиакомпании «Ак-Барс Аэро», выполнявший рейс «Бугульма-Казань». 34-летний пилот получил тяжелые травмы, но остался жив.

7 сентября 2015 года из-за ураганного ветра в 12.03 совершил вынужденную посадку вертолет «Робинсон». В нем находились пилот и пассажир - врач-анестезиолог. Никто из них не пострадал. При жестком приземлении у вертолета отлетел задний стабилизирующий винт и повредил корпус вертолета.

6 ноября 2017 года в районе СНТ "Красный Пахарь" упал вертолет "Белл 407". Он выполнял рейс из Казани в Свияжские холмы. В результате крушения погиб 43-летний пилот Константин Мурин.