2019-04-12T13:29:38+03:00
Общество

"Она худая, но про такие формы и кожу ей только помечтать!": Экс-участница "Дома 2" из Чувашии заинтриговала подписчиков, выложив полностью обнаженное фото

Фолловеры на странице девушки терялись в догадках, она ли на снимке или же бывшая участница телестройки выложила фотографию другого человека
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: instagram.com/roza_maksimova_/Фото: instagram.com/roza_maksimova_/
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Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Роза Максимова продолжает радовать подписчиков "горячими" снимками. Так, на сей раз девушка опубликовала на своей странице в Инстграме полностью обнаженное фото. На кадре отчетливо видно, что одежды на девушке нет, а интимные места прикрыты постельным бельем.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

При этом, подписчики сразу же заметили, что на фотографии нет головы, а посему, сказать на 100 процентов, что позировала именно Максимова нельзя. В результате в комментариях начались гадания, кто же все таки запечатлен на снимке.

- Очевидно что тут не она на фото! Она худая, но про такие формы и кожу ей только помечтать!

- Роза себя все время рекламирует то грудь оголяет то и ещё обнаженные места да бы чтоб на неё обратили внимание.

- Если у Розы красивое, молодое тело, то почему бы и не сделать красивые фото?! Ничего лишнего тут нет. Надо жить, пока молодая, красивая и здоровая!

- Да не она это, часто использует фото моделей.

- Неужели больше нечего показать?

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Напомним, что Максимова появилась на "Доме 2" в октябре прошлого года. Пришла она на телепроект, как и все, построить любовь. Вот только с этим возникли проблемы. Она пыталась строить романы с несколькими мужчинами, но в результате так и не нашла свою вторую половинку, уйдя с проекта в начале февраля.

После ухода с "Дома 2", Максимова продолжила активную жизнь в соцсетях, выкладывая довольно откровенные фотографии и посты на своей странице в Инстаграме. Так, например, в марте она призналась, что хочет уменьшить грудь, а затем попыталась угомонить гневные комментарии подписчиков, заявив, что она свободна и спутника жизни у нее пока нет.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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