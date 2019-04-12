"Она худая, но про такие формы и кожу ей только помечтать!": Экс-участница "Дома 2" из Чувашии заинтриговала подписчиков, выложив полностью обнаженное фото

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Роза Максимова продолжает радовать подписчиков "горячими" снимками. Так, на сей раз девушка опубликовала на своей странице в Инстграме полностью обнаженное фото. На кадре отчетливо видно, что одежды на девушке нет, а интимные места прикрыты постельным бельем.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

При этом, подписчики сразу же заметили, что на фотографии нет головы, а посему, сказать на 100 процентов, что позировала именно Максимова нельзя. В результате в комментариях начались гадания, кто же все таки запечатлен на снимке.

- Очевидно что тут не она на фото! Она худая, но про такие формы и кожу ей только помечтать!

- Роза себя все время рекламирует то грудь оголяет то и ещё обнаженные места да бы чтоб на неё обратили внимание.

- Если у Розы красивое, молодое тело, то почему бы и не сделать красивые фото?! Ничего лишнего тут нет. Надо жить, пока молодая, красивая и здоровая!

- Да не она это, часто использует фото моделей.

- Неужели больше нечего показать?

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Напомним, что Максимова появилась на "Доме 2" в октябре прошлого года. Пришла она на телепроект, как и все, построить любовь. Вот только с этим возникли проблемы. Она пыталась строить романы с несколькими мужчинами, но в результате так и не нашла свою вторую половинку, уйдя с проекта в начале февраля.

После ухода с "Дома 2", Максимова продолжила активную жизнь в соцсетях, выкладывая довольно откровенные фотографии и посты на своей странице в Инстаграме. Так, например, в марте она призналась, что хочет уменьшить грудь, а затем попыталась угомонить гневные комментарии подписчиков, заявив, что она свободна и спутника жизни у нее пока нет.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

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