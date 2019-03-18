"У меня четвертый, хочу третий": Экс-участница "Дома 2" из Чувашии решила уменьшить грудь

Экс-участница телепроекта "Дом 2", уроженка Чебоксар Роза Максимова похвасталась в своем Instagram новыми губами. Девушка выложила очередной селфи, в комментариях к которому рассказала, насколько рада изменениям в своей внешности. Кроме того, Максимова сообщила своим подписчикам, что сейчас раздумывает над тем, чтобы уменьшить размер груди.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_

- У меня новые губки. Именно верхнюю делала, а нижняя моя. Всем рекомендую! Скоро лето, а я вот думаю, может мне грудь меньше сделать? У меня 4, хочу 3. Пишите ваши предложения, а я пока подумаю, - сообщила девушка в своем микроблоге.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_

Подписчики, правда, не разделили с Максимовой ни радости от новых губ, ни решения уменьшить грудь. Мало того, девушку назвали "трансформером", а ее врача "коновалом".

- Если честно, то ужасные губы тебе делают. Со своими красиво было. Не профессионалы, а коновалы. Прошу прощение, если обидела доктора, но работа ужасная, - призналась интернет-пользователь angelasuria.

- Роза, у тебя шикарная грудь, любой позавидует. Пусть остается 4, - считает valleriigudov.

- Кто тебе их делал? Любитель? Контуры нижней губы не четкие, размытые. Над верхней губой "вторая губа". Ну если вы не зарабатываете на хорошего косметолога, хотя бы не уродуйте себя, - пишет некто _kova_leva__.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_

Напомним, о своем уходе с телепроекта Максимова заявила в начале февраля текущего года. Подписчики тогда разделились на три лагеря: одни поддержали решение Розы, другие - нет, а третьи и вовсе были уверены - девушка врет, и ее попросту выгнали из "Дома 2".

За пару дней до этого Роза откровенно рассказала о расставании с коллегой и некогда любимым человеком Мондезиром Свет-Амуром. Связано ли это было с ее уходом с ток-шоу до сих пор не ясно. Причины своего поступка девушка держит в тайне, а подписчикам не отвечает. Также не ясно, вернется ли экс-участница "Дома 2" в родные Чебоксары, где работала стриптизершей, или останется и дальше пытаться покорить столицу России.

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