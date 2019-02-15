"Я - твоя мечта": участница "Дома 2" из Чувашии обнажилась ради фотографии в соцсетях

Участница "Дома 2" из Чебоксар Роза Максимова решила порадовать своих подписчиков в Instagram очень откровенной фотографией. На ней девушка прикрывает рукой обнаженную грудь, а из одежды лишь трусики.

- Я - твоя мечта, - подписала снимок Максимова и вызвала этим шквал негативных комментариев.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_

- Эй мечта, за сколько ты сбываешься? - ехидно интересуется некто shadowmasster.

Большая часть прокомментировавших пост интернет-пользователей принялись напоминать девушке, что у нее есть молодой человек, который вряд ли оценить подобную фотографию.

Фото: instagram.com/dom_2buzova

К слову, отношения Розы Максимовой и Мондезира Свет-Амура и без подобных поступков нельзя назвать идеальными. Напротив, одна ссора пары медленно перетекает в другую, а крики едва ли прекращаются дольше, чем на сутки. Так, на днях молодой человек устроил Розе истерику только из-за того, что у него было плохое настроение.

Девушка отказалась ехать с коллегами по телепроекту на отдых, желая произвести этим шагом впечатление на своего избранника. Мондезир не только не оценил жертвы Розы, но и прилюдно накинулся на нее с оскорблениями и унижениями. Обычно дерзкая девушка от неожиданности не смогла вымолвить ни слова. Уже после выяснилось, что причиной истерики Свет-Амура стал не отказ его любимой, а плохое настроение.

Фото: instagram.com/dom_2buzova

Однако по поводу откровенных фотографий Розы Мондезир вряд ли будет беспокоится. К тому же, это не первый подобный ее пост в Instagram. Ранее девушка сама призналась в том, что когда-то работала стриптизершей, и ее парень это спокойно воспринял.