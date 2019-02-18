"С тираном жить реально тяжело, лучше быть одной": Девушка из Чувашии объявила, что ушла из "Дома 2"

Не успели фанаты участницы "Дома-2" из Чебоксар Розы Максимовой успокоиться после того, как она опубликовала на своей странице фотографию оголенной груди, как девушка призналась, что покинула телепроект.

- Я ушла с проекта! - коротко и ясно подписала очередное селфи в Instagram Максимова.

Подписчики сразу же разделились на три лагеря: одни поддерживают решение Розы, другие - нет, а третьи и вовсе уверены - девушка врет, и ее попросту выгнали из "Дома 2".

- Главное, чтобы ты была счастлива! Ты очень крутая, умная, рассудительная, настоящая красавица! - считает pifpaf6181.

- О нет, там теперь одни старшилки остались, - разочаровано пишет _lady_delish_

- Так понятно, характер показала, вот и попросили покинуть проект. Там таких не любит. Мандулу ты опрокинула, орлице дерзила. Таким одна дорога - за ворота, - уверен некто kuzkin_durdom2.

Фото: instagram

За пару дней до этого на официальном портале телестройки появилось интервью с Розой, где она откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с коллегой и некогда любимым человеком Мондезиром Свет-Амуром.

- С Мондезиром я разговаривала, и мы не планируем больше сходиться и что-то дальше с ним строить. Потому что с тираном жить реально тяжело и не каждая готова все время молчать. Лучше быть одной и если случится так, что я забеременею, то я буду одна. Отец не тот, кто сделал, а тот кто воспитал, и думаю, отца найти не проблема.

Фото: instagram

Связано ли расставание Розы Максимовой с Мондезиром с ее уходом с ток-шоу пока не ясно. Причины своего поступка девушка держит в тайне, а подписчикам не отвечает. Также не ясно, вернется ли экс-участница "Дома 2" в родные Чебоксары, где работала стриптизершей, или останется и дальше пытаться покорить столицу России.

Фото: instagram