«Меня никто не содержит»: экс-участница «Дома 2» из Чувашии призналась, что у нее нет парня

Экс-участница «Дома 2», 30-летняя уроженка Чебоксар Роза Максимова написала очередной откровенный пост в своем Instagram. На этот раз девушка, правда, не стала выставлять свою голую грудь, зато опубликовала «крик души». Максимова в очередной раз попросила хейтеров оставить ее в покое и призналась, что ей приходится содержать себя самостоятельно.

- Это специально для баб-неудачниц, да-да! Я не понимаю одного, вы пишите мне гадости зачем? Я уже давно не на проекте, у меня нет папика, нет парня, меня никто не содержит, я сама зарабатываю! Что вас так дергает? Вы можете от меня отстать? – написала на своей соцстранице Роза Максимова.

Большинство подписчиков встали за защиту своей любимицы и принялись всячески ее поддерживать.

- Их кумарит, что ты красивая и без чьей-либо помощи прекрасно справляешься. Обиженки, - считает интернет-пользователь ya_sudarkina.

- Ты прикольная, одна из адекватных была на проекте! Жаль что ушла, - пишет некто zaraarutunyan.

- Это зависть. От этого не избавиться, увы. Пусть завидуют и кусают локти. Вы же знаете, какая вы, - констатирует sugar_stars.

Однако были среди комментаторов, правда и те, кто, словно не читая текста, принялся в очередной раз обсуждать губы Максимовой, которые она сделала не так давно.

- Губешки пчелы покусали? – интересуется grehnewa1977.

-Опять сделала (слово изменено – Ред.) губы. Аж перекосило бедненькую.

Напомним,о своем уходе с телепроекта Максимова заявила в начале февраля текущего года. Подписчики тогда разделились на три лагеря: одни поддержали решение Розы, другие - нет, а третьи и вовсе были уверены - девушка врет, и ее попросту выгнали из "Дома 2".

За пару дней до этого Роза откровенно рассказала о расставании с коллегой и некогда любимым человеком Мондезиром Свет-Амуром. Связано ли это было с ее уходом с ток-шоу до сих пор не ясно. Причины своего поступка девушка держит в тайне, а подписчикам не отвечает. Также не ясно, вернется ли экс-участница "Дома 2" в родные Чебоксары, где работала стриптизершей, или останется и дальше пытаться покорить столицу России.

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