Со своими нельзя! Посетителей одной из школ Набережных Челнов обязали покупать бахилы

Череда школьных скандалов в Набережных Челнах продолжается. На сей раз в центре внимания оказалось не столовые или съемка уроков на телефон, а простые бахилы.

Так, одна из жительниц татарстанского автограда сообщила в соцсетях, что в 29-й гимназии посетителей заставляют покупать бахилы. При этом, приносить бахилы с собой запрещают.

- В 29 гимназии заставляют покупать бахилы, приносим свои, нет же купи и все, спрашиваю откуда такая установка, говорят зам по ХЧ указал. Я плачу за ремонт класса, ежемесячные сборы, кружки и т. д. Кто она, чтобы заставлять нас покупать бахилы? - вопрошает женщина.

Автор сообщения даже намеревалась обратиться в прокуратуру. Некоторые пользователи соцсетей в комментариях под ее сообщением поддержали эту инициативу. Однако большинство людей все же осудили заявление женщины. Некоторые из комментаторов просто не поверили ей. Более того, нашлись люди, которые предложили женщине подарить сто бахил.

Окончательно все точки над "И" расставил начальник управления образования Набережных Челнов Винер Харисов. По его словам, никаких платных бахил в учебном заведении нет.

- Наличие бахил у посетителей МБОУ «Гимназия №29» не является обязательным и носит рекомендательный характер. Бахилы в гимназии не продаются. Информация является не верной, - отметил Харисов.

Отметим, что с начала года в Набережных Челнах произошли как минимум четыре крупных скандала. Так, в двух случаях детей оставили голодными. В одном из них школьника не пустили на перемене в столовую, а во втором - девочку не поставили на питание, так как ее не было на первом уроке.

Кроме того, можно вспомнить инцидент с учительницей, которая снимала на видео, как ученики не могли решить задачу. Школьникам это не понравилось. Они подняли шумиху, но все обернулось не в их сторону.

В управлении образования поддержали учителя. Кроме того, в конце февраля родитель одного из учеников пожаловался, что в 15-й школе вместо урока физкультуры для детей провели платный квест.. Впрочем, как и в случае с бахилами, Винер Харисов данную информацию опроверг.

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