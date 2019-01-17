Директоров двух школ в Набережных Челнах наказали из-за того, что детей не пустили в столовую

Текущая неделя в Набережных Челнах проходит под знаком школьных конфликтов. Сразу в двух учебных заведениях учеников оставили без еды. Первый случай произошел в школе №13. Там ученик хотел зайти в столовую, чтобы купить выпечку, но на его пути "живым щитом" встали две сотрудницы учебного заведения, которые отказались пускать его внутрь. Данный эпизод даже попал на видео.

- Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел! - слышны фразы педагогов.

При этом фраза мальчика о том, что он голоден, никак не помогла ему. В столовую его так и не пустили.

Второй случай произошел уже в 55-й школе. На сей раз в центре внимания оказалась мама одной из учениц. Нелли Исаева заявила, что ее дочь отказались ставить на питание, а она всего-то не пришла на первый урок.

- В школе 55 сегодня утром не накормили мою дочь, учитель говорит, я вас не поставила на еду. Я просто в шоке. Дома дочь с утра ничего не ест. Весь день была голодная, ни чая ничего, дочь рвало из-за голода. Когда дочь пришла в столовую, наш учитель сказала иди в класс и сиди там. Как так можно. Просто нет слов, - написала Нелли Исаева в соцсетях.

Женщину настолько задела ситуация с ее дочерью, что она решительно настроилась забрать документы ребенка и перевести дочь в другую школу.

Оба инцидент сразу же прокомментировал начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, в первом эпизоде ученик хотел купить выпечку на третьей перемене, хотя данная продукция продается в столовой школы только на четвертой и пятой переменах.

- Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, - рассказал Харисов.

По второму эпизоду также нашлось объяснение. Дело в том, что ученица отсутствовала на первом уроке, а именно в начале учебного дня классный руководитель подает заявку на питание детей, где указывает количество учащихся.

- Ученица отсутствовала на первом уроке. Ежедневно каждое утро информация по количеству питающихся предоставляется зав. производству столовой в электронном виде до 8.45 часов, то есть в течение первого урока. Если учащиеся отсутствуют, они снимаются с питания. При отсутствии ученика на первом уроке родителям необходимо предупредить классного руководителя заранее. В таком случае классный руководитель имеет возможность поставить ученика на питание, - пояснил Харисов.

В итоге по двум данным эпизодам провели проверки. По словам Харисова, все в жанных эпизодах не так однозначно.

- Есть и человеческий фактор, к сожалению, есть и недоработка со стороны руководителей образовательных учреждений, учителей. Мы провели совещания со всеми директорами школ, им были даны указания. Сегодня времена меняются и учителя, и директора школ должны тоже измениться. Мы должны быть более внимательными к ученикам, родителям и учителям. Однако есть, к сожалению, и провокации со стороны учащихся, - отметил начальник управления образования.

Директоров школ, где проходили "голодные игры", именно так в социальных сетях окрестили скандалы, связанные со столовыми, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Такая мера ждет и других сотрудников – участников конфликтных ситуаций. Кроме того, в ближайшее время в школах проведут родительские собрания с разъяснением ситуаций.

- Чтобы родители тоже понимали, что у них есть обязанности: своевременно предоставить информацию в школу, что ребенок отсутствует или придет к определенному времени, – пояснил Харисов.

Прокомментировал начальник городского управления образования и еще один скандал. Так, в школе № 15 между учениками произошла драка, в результате которой пострадал ребенок больной эпилепсией. Данный инцидент широко обсуждался в социальных сетях.

По словам Харисова, все произошло за территорией школы, когда трое учеников пятого класса возвращались домой. При этом, пострадавший ученик был освобожден от уроков физкультуры только до декабря. Других справок со стороны родителей и медицинских учреждений в школу представлено не было. Харисов пояснил, что конфликт исчерпан, никто из детей не пострадал.