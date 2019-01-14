"Ты с кем разгвариваешь? Развернулся и пошел!": В Набережных Челнах сотрудники школы не пустили голодного ученика в столовую

Настоящий скандал разгорается в отношении школы №13 в Набережных Челнах. Всему виной видео, выложенное в одной из групп в социальных сетях. На кадрах видно, что две сотрудницы учебного заведения не пускают в столовую школьника.

- Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел! - слышны фразы педагогов.

При этом фраза мальчика о том, что он голоден никак не помогла ему. В столовую его так и непустили.

- Не пускают ученика в столовую, так как он опоздал в столовую, он заплатил за порцию, а его не пустили, при попытке войти его грубо говоря послали, - написала женщина, выложившая видео в соцсети.

Видо набрало сотни комментариев. Естественно, большая часть из них была негативного, по отношению к сотрудникам школы, содержания. Негодования челнинцев чуть остудил начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, все не так однозначно.

- Данное происшествие произошло 10 января на 3 перемене, когда учащиеся 7 Б класса питаются в столовой. Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, - рассказал Харисов в комментарии к посту.

По словам чиновника, по данному факту организована служебная проверка. С администрацией средней школы № 13 проведена соответствующая беседаю

- При наличии денег, учащиеся школы должны иметь возможность купить выпечку, - заключил Харисов.