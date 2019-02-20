"Какие неучи ранимые пошли": В Татарстане учительница сняла на видео, как ученики не смогли решить задачу, а те в ответ устроили скандал

С начала года образовательные учреждения Татарстана буквально накрыла волна скандалов в сфере образования. То учителей обвиняли в том, что из-за них ученики оставались голодными, а одну из школьниц даже рвало от голода, то ученики выкладывали в интернет видео, где преподаватель кричит на учеников.

- Пошел вон отсюда! Если я сейчас встану, ты ляжешь у меня здесь! Собирай шмотки и пошел отсюда! - кричит учительница казанской школы №43 на видео.

Теперь же разгорается очередной скандал. На сей раз, ученику одной из школ Набережных Челнов не понравилось, что учительница взяла в руки телефон и начала снимать на видео то, что ученик не может решить задачу.

- Рассудите пожалуйста со стороны. У нас в учебном заведение происходят очень неприятные дела по моему мнению. Преподаватель начинает снимать на видео как мы не можем решить задачи, чтобы потом, якобы, показать родителям и комитету. Я считаю это нас унижает и оскорбляет наши чувства. Имеет ли преподаватель снимать учеников на свой телефон? - написал один из учеников в социальных сетях.

Комментарии под постом не заставили себя долго ждать. При этом, ученику, выложившему данный пост в сеть, явно ход мыслей большинства "комментаторов" не понравились. Дело в том, что они встали на сторону учительницы. Основной посыл комментариев сводился к мысли - "ученикам снимать на видео учителей можно? а учителям учеников нет?".

- Учи предмет, проблем не будет.

- Вы же учителей снимаете и выкладываете в ютюб, почему ей нельзя?

- А вы учителей снимаете - это тоже правильно?

- То, что автор сфоткал и слил в сеть учителя это норма, а то что она снимает на видео это неприятные дела.

- Она вас что в инет выставила, и написала "мои тупые ученики"? Вы же сейчас так все делаете. Родителям показывает, как к ЕГЭ готовитесь!

- Раз ученики снимают преподавателя, то и преподаватель имеет полное право снимать учащихся..

- Ответка педагогов.

- Ответка учителей,пускай теперь родители посмотрят какие вы умные и пушистые.

- Ишь ты, какие неучи ранимые пошли.

- Учителя пошли в контратаку.

Впрочем, нашлись и те, кто обрушился с критикой на учителя, мол, детей учить надо, а не на телефоны снимать.

- А чего вы накинулись-то? Можно подумать прям все поголовно снимают учителей? Адекватных и воспитанных детей большинство, не метите всех подряд. А съемку вести с такой целью, я считаю, не совсем умная мысль.

- Это она сама себя унижает. И показывает свою работу что не может обучать детей. Ученики лицо учителей.

- Учила бы лучше детей, а не снимала! Скорее всего сама ни чего не знает, вот и мается дурью.

Не остался в стороне от проблемы и начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, преподаватель вправе вести съемку на уроке

- Законность фото и видеосъемки регламентирует Федеральный закон №149 «Об информации», который устанавливает правила съемки и ограничения, применяемые при съемочном процессе в общественном месте. Образовательные учреждения, в частности школа, попадают в категорию общественных мест, и проводить фото и видеосъемку в них не запрещено, - заявил Харисов.

Кроме того, по мнению начальника управления образования, важно, что учитель снимала видео не для публикации в интернете. чем грешат в последнее время некоторые школьники. А вот автору поста, выложившему фотографию в соцсетях, Харисов посоветовал быть осторожнее.

- В то же время, уважаемый заявитель, хотим напомнить Вам о том, что Вы разместили фото без согласия учителя и других учащихся, что является нарушением ст.152.1 Гражданского Кодекса РФ (публикация и распространение фото и видеоматериала без получения разрешения не допускается), и это может повлечь привлечение Вас к административной ответственности, - написал чиновник под постом ученика.

Отметим, что примерно месяц назад, когда в Набережных Челнах обсуждали истории с поведением педагогов, которые оставили учеников голодными, не пустив одного из них в столовую, а другую не поставив на питание. Тогда была проведена проверка и, по словам того же Харисова, вину учителей признали, вот только добавили. что порой школьники и сами провоцируют конфликтные ситуации.