"Не знаете уже к чему прицепиться": В Татарстане учителей обвинили в проведении платной квест-игры вместо урока

Очередной скандал разгорается в сфере образования в Набережных Челнах. На сей раз в центре внимания оказалась 15-я школа татарстанского автограда. Так, один из родителей школьника сообщила, что в стенах учебного заведения для второклассников провели платную квест-игру, вот только к участию допустили только тех, чьи родители скинулись а организацию. Тех же, чьи родители не сдали деньги, оставили смотреть на то, как другие проходят квест. Об это родитель написал в одной из групп в социальных сетях.

- В 15 школе для одного второго класса был проведён платный квест урок физкультуры вместо другого планового урока по расписанию. И дети чьи родители не сдали деньги не участвовали в данном мероприятии, а просто присутствовали как зрители. Почему учитель не отпустил их домой, а заставил наблюдать за детьми успешных родителей? - задался вопросом автор поста.

Естественно, что мнения людей по данному вопросу разделились. Причем, большинство "комментаторов" не поддержало автора поста. Они встали на защиту учителей, которые просто не могли отпустить детей раньше, так как несли за них ответственность.

- Неужели стоил настолько дорого, чтобы заставить собственного ребёнка чувствовать себя ущербным?

- Им не положено отпускать детей в учебное время, вдруг за это время что то случится.

- А эти дети хотели домой? Может они сами изъявили желание присутствовать. И, если не ошибаюсь, перед такими мероприятиями идет согласование с родителями. В общем, я думаю пишет обиженный родитель.

- Не знаете уже к чему прицепиться. Учитель отвечает за свой урок.

- Потому что, по сути урок был, и учитель ваших детей в этот промежуток времени отвечал за ваших детей, в случае, если бы по дороге домой с ними что нибудь случилось бы, учителю бы мало не показалось.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону родителя. Автору поста даже предложили обратиться в вышестоящие инстанции.

- А почему не урок а квест был в это время? Провели бы квест после уроков и не было бы ни каких проблем и вопросов.

- Не знаю почему так сделали. Обычно такие мероприятия проводят вне школы на какой нибудь праздник, чтобы те, кто не могут не приводили детей и не "травмировали" их.

- А у нас что, уроки становятся платными?

- В прокуратуру. Заявка на учителя. Можно устраивать квесты во внеурочное время. Спросите где это в учебном плане.

Свою позицию высказал и начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, мероприятие действительно было, но ни о каком платном квесте речи не идет.

- 25 февраля во 2Б классе по инициативе родителей было проведено внеклассное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, с проведением квест-игры. Мероприятие проводилось с 17.15 до 18.00 в спортивном зале. В связи с проведением мероприятия были внесены изменения в расписание уроков. Тем самым, никаких платных уроков физической культуры не проводилось, плановые уроки не отменены. В квесте не участвовали 3 ребёнка, они присутствовали на мероприятии в качестве болельщиков по согласованию с родителями, - сообщил Винер Харисов.

Отметим, что это уже далеко не первый скандал в образовательных учреждениях Набережных Челнов. Так, в январе сразу в двух школах детей оставили голодными. В первом случае ребенка не пускали на перемене в столовую, а во втором - учитель не поставил школьницу на питание и ее, по словам матери, рвало от голода. Наконец не так давно, ученики одной из школ возмутились тем, что учительница во время урока снимала на видео, как школьники не могли решить задачу. При этом, в управлении образования разъяснили, что педагог ничего противозаконного не делала, а вот выложивший в соцсети фотографию ученик может быть привлечен к административной ответственности.