2019-02-28T12:44:38+03:00
Общество

"Не знаете уже к чему прицепиться": В Татарстане учителей обвинили в проведении платной квест-игры вместо урока

Как выяснилось, квест действительно был, но ни о каком платном мероприятии речи не идет, все было согласовано с родителями
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Мероприятие, по словам начальника управления образования, было согласовано с родителями.Мероприятие, по словам начальника управления образования, было согласовано с родителями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Очередной скандал разгорается в сфере образования в Набережных Челнах. На сей раз в центре внимания оказалась 15-я школа татарстанского автограда. Так, один из родителей школьника сообщила, что в стенах учебного заведения для второклассников провели платную квест-игру, вот только к участию допустили только тех, чьи родители скинулись а организацию. Тех же, чьи родители не сдали деньги, оставили смотреть на то, как другие проходят квест. Об это родитель написал в одной из групп в социальных сетях.

- В 15 школе для одного второго класса был проведён платный квест урок физкультуры вместо другого планового урока по расписанию. И дети чьи родители не сдали деньги не участвовали в данном мероприятии, а просто присутствовали как зрители. Почему учитель не отпустил их домой, а заставил наблюдать за детьми успешных родителей? - задался вопросом автор поста.

Естественно, что мнения людей по данному вопросу разделились. Причем, большинство "комментаторов" не поддержало автора поста. Они встали на защиту учителей, которые просто не могли отпустить детей раньше, так как несли за них ответственность.

- Неужели стоил настолько дорого, чтобы заставить собственного ребёнка чувствовать себя ущербным?

- Им не положено отпускать детей в учебное время, вдруг за это время что то случится.

- А эти дети хотели домой? Может они сами изъявили желание присутствовать. И, если не ошибаюсь, перед такими мероприятиями идет согласование с родителями. В общем, я думаю пишет обиженный родитель.

- Не знаете уже к чему прицепиться. Учитель отвечает за свой урок.

- Потому что, по сути урок был, и учитель ваших детей в этот промежуток времени отвечал за ваших детей, в случае, если бы по дороге домой с ними что нибудь случилось бы, учителю бы мало не показалось.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону родителя. Автору поста даже предложили обратиться в вышестоящие инстанции.

- А почему не урок а квест был в это время? Провели бы квест после уроков и не было бы ни каких проблем и вопросов.

- Не знаю почему так сделали. Обычно такие мероприятия проводят вне школы на какой нибудь праздник, чтобы те, кто не могут не приводили детей и не "травмировали" их.

- А у нас что, уроки становятся платными?

- В прокуратуру. Заявка на учителя. Можно устраивать квесты во внеурочное время. Спросите где это в учебном плане.

Свою позицию высказал и начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, мероприятие действительно было, но ни о каком платном квесте речи не идет.

- 25 февраля во 2Б классе по инициативе родителей было проведено внеклассное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, с проведением квест-игры. Мероприятие проводилось с 17.15 до 18.00 в спортивном зале. В связи с проведением мероприятия были внесены изменения в расписание уроков. Тем самым, никаких платных уроков физической культуры не проводилось, плановые уроки не отменены. В квесте не участвовали 3 ребёнка, они присутствовали на мероприятии в качестве болельщиков по согласованию с родителями, - сообщил Винер Харисов.

Отметим, что это уже далеко не первый скандал в образовательных учреждениях Набережных Челнов. Так, в январе сразу в двух школах детей оставили голодными. В первом случае ребенка не пускали на перемене в столовую, а во втором - учитель не поставил школьницу на питание и ее, по словам матери, рвало от голода. Наконец не так давно, ученики одной из школ возмутились тем, что учительница во время урока снимала на видео, как школьники не могли решить задачу. При этом, в управлении образования разъяснили, что педагог ничего противозаконного не делала, а вот выложивший в соцсети фотографию ученик может быть привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
1 марта в трех районах Казани отключат электричество
Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз
В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина
В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
Галиаскар, Амирарслан и Ханна: Как называли своих детей жители Казани
"Медзь"ный всадник": Джанаев отправился спасать от вылета клуб-аутсайдер польской лиги
Велогонщик из Татарстана попал под завал во время гонки "Тур ОАЭ"
Общегородской субботник в Казани намечен на 27 апреля
"Ак Барс" вновь пропустил шесть шайб от "Авангарда": Счет в серии уже 0:2
В древнем Болгаре раскопали янтарную мастерскую
В Чебоксарах две иномарки преградили дорогу "скорой", спешащей на вызов
Аэропорт Йошкар-Олы покупает пожарную машину
Жителям Чебоксар предлагают самим выбрать новый дизайн для музея Чапаева
В Нижнекамске 542 дворам требуется капремонт
В Чувашии уже три дня ни ГИБДД, ни МЧС не могут вытянуть из кювета застрявшую фуру
Первые дни весны-2019 принесут в Татарстан снегопады с моросью и метель
Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора
В Казани пятерых горожан подозревают в хищении муниципальной земли и квартиры
В Казани к 4,5 годам колонии за махинации с землей приговорили председателя СНТ «Залив»
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню