2019-01-16T14:28:20+03:00
Общество

"Ее рвало от голода!": В Набережных Челнах школьницу отказались кормить в столовой из-за отсутствия на первом уроке

Теперь мама ученицы грозится перевести ребенка в другую школу
Владимир КРУПСКИЙ
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В управлении образования заметили, что родители должны были известить классного руководителя об отсутствии ребенка на первом уроке, тогда бы девочку поставили на питание.В управлении образования заметили, что родители должны были известить классного руководителя об отсутствии ребенка на первом уроке, тогда бы девочку поставили на питание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной скандал, связанный с питанием детей в школах разгорается в Набережных Челнах. Вслед за историей в 13 школе, когда две сотрудницы учебного заведения встали "живым щитом" на входе в столовую и не пускали туда голодного ученика, подобный эпизод произошел еще в одной школе - 55-й.

На сей раз никто не блокировал вход в столовую. Как рассказала мама одной из учениц Нелли Исаева, ее дочь просто не поставили на питание в этот день.

- В школе 55 сегодня утром не накормили мою дочь, учитель говорит, я вас не поставила на еду. Я просто в шоке. Дома дочь с утра ничего не ест. Весь день была голодная, ни чая ничего, дочь рвало из-за голода. Когда дочь пришла в столовую, наш учитель сказала иди в класс и сиди там. Как так можно. Просто нет слов, - написала Нелли Исаева в соцсетях.

Женщину настолько задела ситуация с ее дочерью, что она решительно настроилась забрать документы ребенка и перевести дочь в другую школу.

Начальник городского управления образования Винер Харисов не остался в стороне от проблемы. По его словам, если бы родители девочки заранее сообщили классному руководителю о том, что школьницы не будет на первом уроке, то подобных проблем можно было бы избежать.

- Ученица отсутствовала на первом уроке. Ежедневно каждое утро информация по количеству питающихся предоставляется зав. производству столовой в электронном виде до 8.45 часов, то есть в течение первого урока. Если учащиеся отсутствуют, они снимаются с питания. При отсутствии ученика на первом уроке родителям необходимо предупредить классного руководителя заранее. В таком случае классный руководитель имеет возможность поставить ученика на питание, - пояснил Харисов.

Отметим, что данный скандал довольно живо обсуждают в соцсетях. При этом, люди разделились на два лагеря.

- В школах цитировать любят:школа - это вторая семья, учителя - это вторые родители, если вот "такие" учителя наплевательски относятся к своим ученикам, то какое отношение они к себе хотят? - задается вопросом жительница Набережных Челнов Гльнара.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту учителей.

- День не накормили - забираем документы. В другой школе поставят два - забираем документы. Конфликт с одноклассниками - забираем документы. Так и привыкнет Ваш ребенок бегать от проблем. Нынешние родители занимаются гиперопекой, бегая на разборки в школу при малейшей несправедливости. Получим поколение безхребетных не приученных к жизни молокососов! - написала девушка по имени Лейсан.

- Мамаша изверг! Голодную дочку с признаками. гастрита отправила в школу.....чем она думала? - написал еще один "комментатор" Марат.

Немало споров вызвали слова Нелли Исаевой о том, что ее дочь рвало от голода. Находились те, кто говорил, что организм человека может так реагировать на длительное голодание. Впрочем, были людик, которые не верили словам Исаевой, и даже предложили ей купить дочери тест на беременность.

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