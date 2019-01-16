"Ее рвало от голода!": В Набережных Челнах школьницу отказались кормить в столовой из-за отсутствия на первом уроке

Очередной скандал, связанный с питанием детей в школах разгорается в Набережных Челнах. Вслед за историей в 13 школе, когда две сотрудницы учебного заведения встали "живым щитом" на входе в столовую и не пускали туда голодного ученика, подобный эпизод произошел еще в одной школе - 55-й.

На сей раз никто не блокировал вход в столовую. Как рассказала мама одной из учениц Нелли Исаева, ее дочь просто не поставили на питание в этот день.

- В школе 55 сегодня утром не накормили мою дочь, учитель говорит, я вас не поставила на еду. Я просто в шоке. Дома дочь с утра ничего не ест. Весь день была голодная, ни чая ничего, дочь рвало из-за голода. Когда дочь пришла в столовую, наш учитель сказала иди в класс и сиди там. Как так можно. Просто нет слов, - написала Нелли Исаева в соцсетях.

Женщину настолько задела ситуация с ее дочерью, что она решительно настроилась забрать документы ребенка и перевести дочь в другую школу.

Начальник городского управления образования Винер Харисов не остался в стороне от проблемы. По его словам, если бы родители девочки заранее сообщили классному руководителю о том, что школьницы не будет на первом уроке, то подобных проблем можно было бы избежать.

- Ученица отсутствовала на первом уроке. Ежедневно каждое утро информация по количеству питающихся предоставляется зав. производству столовой в электронном виде до 8.45 часов, то есть в течение первого урока. Если учащиеся отсутствуют, они снимаются с питания. При отсутствии ученика на первом уроке родителям необходимо предупредить классного руководителя заранее. В таком случае классный руководитель имеет возможность поставить ученика на питание, - пояснил Харисов.

Отметим, что данный скандал довольно живо обсуждают в соцсетях. При этом, люди разделились на два лагеря.

- В школах цитировать любят:школа - это вторая семья, учителя - это вторые родители, если вот "такие" учителя наплевательски относятся к своим ученикам, то какое отношение они к себе хотят? - задается вопросом жительница Набережных Челнов Гльнара.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту учителей.

- День не накормили - забираем документы. В другой школе поставят два - забираем документы. Конфликт с одноклассниками - забираем документы. Так и привыкнет Ваш ребенок бегать от проблем. Нынешние родители занимаются гиперопекой, бегая на разборки в школу при малейшей несправедливости. Получим поколение безхребетных не приученных к жизни молокососов! - написала девушка по имени Лейсан.

- Мамаша изверг! Голодную дочку с признаками. гастрита отправила в школу.....чем она думала? - написал еще один "комментатор" Марат.

Немало споров вызвали слова Нелли Исаевой о том, что ее дочь рвало от голода. Находились те, кто говорил, что организм человека может так реагировать на длительное голодание. Впрочем, были людик, которые не верили словам Исаевой, и даже предложили ей купить дочери тест на беременность.