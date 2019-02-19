"Все ради лайков и подписчиков": В Казани двушка разделась до трусов ради откровенной фотосессии

Занимательную картину могли наблюдать жители Казани, проходя несколько дней назад по центру Казани. Недалеко от дворца земледельцев прогуливалась девушка с цветами. Все бы ничего, но из одежды на ней красовались только трусы и лифчик.

Долго лицезреть полуобнаженную красавицу жителям Казани не удалось. Сделав несколько снимков, девушка оделась и удалилась. Естественно, что кадры полуголой фотосессии сразу же облетели интернет. Комментарии были самые разные. Кому-то идея понравилась, кому-то нет, а кто-то всерьез переживал за девушку. Это и понятно, во время появления девушки в нижнем белье в центре Казани погода была довольно морозная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="286" height="410" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692770" frameborder="0"></iframe> В Казани голая девушка вышла на снег..соцсети

- Девушка супер и фотки огонь! - написал один из пользователей интернета.

- Все ради лайков и подписчиков, - написала жительница Казани.

- Кроме как показать себя в белье больше ничего не могут? - задалась вопросом одна из пользователей соцсетей.

- Какая прекрасная девушка, тело упругое сексуальное. Не каждому мужчине посчастливится быть с ней, - восхитилась в комментариях одна из девушек.

- У каждой девушки свои причуды. Все ради соцсетей и популярности, - заявила местная жительница в комментариях.

- А потом сразу в гинекологию, с восполнением..., - написала в соцсетях жительница Казани.

- Ничего ужасного тут не вижу. Красивая девушка, классная фигура, необычная фотосессия и возможно только для своего портфолио. А кто-то из прохожих, как всегда сфоткал и выложил, - подытожила в комментариях женщина из Татарстана.

К слову, в последнее время в Казани заметно увеличилось количество появлений девушек на публике в нижнем белье. Так, например, полторы недели назад девушка, облачившись в спортивное нижнее белье устроила пробежку около Центра семьи "Казан".

Фото: скриншот.

Чуть ранее, а именно в начале января, отдыхающих у Голубого озера в Казани шокировало появление полуголой девушки. Из одежды на не были только трусы, а грудь прикрывал только рисунок. Выяснилось, что девушка была участницей тематической фотосессии.

- Я переживал за реакцию окружающих и за саму модель, конечно. Боялся, что ей некомфортно будет. Однако все в итоге прошло хорошо, - признался "Комсомольской правде-Казань" фотограф Артур Абдуллазянов, - Мы смущали лишь парней, которые были с девушками, но они быстро отворачивались.

Фото: Артур Абдуллазянов

Немало откровенных кадров появилось в интернете и после крещенских купаний. При этом, тогда отличились не только девушки, которые погружались в воду без лифчиков. Один из мужчин так и вовсе нырял без всего.

Фото: соцсети.

Рекордсменом же по количеству опубликованных откровенных фотографий девушек стал кастинг на роль в фильме "Команда мечты". Конкурс запустил мэр Казани Тагир Метшин, который исполняет одну из ролей в кинокартине. Таким образом он решил найти себе девушку по фильму. Интерес был огромным. За три дня, которые дали девушкам для публикации фото в бикини с необходимым хештегом, в инстаграм свои кадры выложили более 700 девушек.

Фото: соцсети.

Любопытно, что победительницей в итоге стала девушка, которая выложила фото не в бикини, а в обычном красном платье.

Можно вспомнить и еще одну "обнаженную историю". Так, месяц назад девушка, находясь в одной из кредитных организаций, чтобы быстрее договориться с менеджером, разделась прямо перед ним и показала голую грудь.