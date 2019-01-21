Девушки ныряли без лифчиков, а мужчины голышом: Чем запомнились крещенские купания в Казани

В ночь с 18 на 19 январе христиане отметили один из их главных праздников - Крещение Господне. В Казани, в частности, были оборудованы четыре официальные купели: две - на озере Верхних Кабан, одна - на реке Казанка и еще одна - на Волге. Несмотря на то, что искупаться все желающие могли вплоть до 21 января, наибольший их количество решило сделать это именно в ночь с пятницы на субботу.

Крещенские купания не обошли стороной социальные сети. Так, сотни казанцев решили поделиться моментами этого светлого праздника.

- Замерзшая, но счастливая, - подписывает свое фото интернет-пользователь под ников klmarry.

Фото: соцсети

- Свежо, как заново родился, - признается некто nekenssports.

Фото: соцсети

- В здоровом теле - здоровый дух, - напоминает своим подписчикам казанец roman.vladislawowitch.

Фото: соцсети

-Богатыри на Руси еще остались, - констатируют комментаторы под фото.

-В проруби покупался, теперь хочу лето, - пишет другой интернет-пользователь.

Фото: соцсети

Не обошлись эти крещенские купания и без казусов. Так, на реке Казанка мужчина решил окунутся в прорубь абсолютно голым, об этой истории рассказал KazanFirst. Известно, что поступок мужчины вызвал смех окружающих, а священник, в свою очередь, начал объяснять горожанину, что так делать не положено.

Фото: Василий Иванов/KazanFirst

Купались и девушки - существа нежные и от этого особо чувствительные к холодной воде. Так, Алена под ником vse_ok95 опубликовала в своем Instagram видео с озера Кабан, на котором окунается в прорубь, крича от холода.

- Ребята, это жесть, - признается девушка - Крики не для слабонервных. -10 градусов.

vse_ok95 Девушка окунулась в прорубь

В комментариях ее всячески поддерживают.

- Ох ты ж умница наша, - хвалит Алену подписчица povilika.

При этом, и у женщин во время купания не обошлось без казусов. Так, например, находились представительницы прекрасного пола, которые не стеснялись обнажить перед людьми свою грудь, прикрыв ее только прозрачным платьем, а у одной из дам, по данным комментаторов из соцсетей, во время погружения слетел лифчик.

Многие девушки погрузились в воду впервые.Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Отметим, что далеко не все казанцы для крещенских купаний использовали официальные купели. Находились и те, кто пользовался альтернативными вариантами. В частности, большой популярностью пользовалось голубое озеро.

Фото: соцсети.

Не обошлось без крещенских купаний и в соседних Чебоксарах. Так, массовые погружения в ледяную воду были организованы у Свято-Троицкого мужского монастыря. Возможностью погрузиться в воду воспользовались сотни жителей столицы Чувашии.