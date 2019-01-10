Победительница кастинга на роль девушки сына мэра Казани: «Честно, никогда раньше не интересовалась личностью Тагира Метшина»

В четверг, 10 декабря, стало известно имя победительницы кастинга на роль девушки сына мэра Казани Тагира Метшина в фильме «Команда мечты». Из сотен девушек, которые выложили свои откровенные фото в бикини в интернет, место в фильме получила уроженка татарстанского города Азнакаево Гузель Батыршина.

Фото: из архива героини публикации

Интересно, что сам Тагир Метшин, рассказывая о правилах конкурса, отмечал, что его будущей «сценической любовью» должна стать девушка в возрасте от 18 до 20 лет, выложившая в Instagram свое фото в купальнике у моря. Однако на победном снимке, который набрал 85 «лайков», 22-летняя Гузель одета в красное платье.

«Комсомолке» удалось связаться с Гузель, поздравить ее с победой и задать пару вопросов.

- Я просто хотела попытать свое счастье. Честно, никогда раньше не интересовалась личностью Тагира Метшина. Я всего лишь разместила свое фото с необходимым хештегом (#агатаизкомандымечты - Ред.) Меня поддерживали мои родные и близкие люди, - рассказала «КП-Казань» победительница кастинга.

Фото: из архива героини публикации

Выяснилось, что Гузель увлекается юриспруденцией, литературой и путешествиями. Помимо этого, ей успешно удается совмещать работу с учебой в магистратуре на очном отделении юридического факультета.

Фото: из архива героини публикации

О своей победе девушка узнала из поста на официальной странице фильма «Команда мечты» в Instagram. Уже позже с ней связались организаторы конкурса и пригласили на встречу.

- Это будет мой первый опыт съемок, я безумно волнуюсь, - призналась «Комсомолке» Гузель.