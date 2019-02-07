"Пятую точку свою рекламирует": Полуголая девушка в мороз устроила пробежку около "Чаши" в Казани

Жители Казани активно обсуждают видео, на котором запечатлена девушка в купальнике у Центра семьи «Казан». И все бы ничего, но кадры сделаны в разгар зимы.

"Бодрость духа, грация и пластика у Чаши": гласит подпись к видео, опубликованному в одной из социальных сетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/690608" frameborder="0"></iframe> Полуголая девушка в мороз устроила пробежку около "Чаши" в Казани.соцсети

Правда, на грацию и пластику в видео нет ни намека. Блондинка то бегает, то вертится на месте. Это в первую очередь отметили и казанцы.

- Вышла на 24 секунды сняла видео и все? Лучше б снег убрала, вот это была бы грация, вот это пластика была бы, - считает интернет-пользователь Рамаль Ка.

- Грация картошки, - исправляет автора поста Тимур Низамиев.

- Все понятно. А где грация? Автор знает, что такое грация? – спрашивает Рома Сибгатуллин.

- Жопу вижу. А где обещанные грация и пластика? – также интересуется некто Калина Горькая.

Интересно, что девушка на видео хоть и в купальнике, но в сапогах. Видимо февраль все-таки дал о себе знать. Однако обувь не спасла героиню ролика от нападок горожан.

- Куда деньги на лечение скидывать, - интересуется Fanzil Sibgatullin.

- Отвага и слабоумие, - констатирует Дмитрий Тихонов.

- Бедная девочка мозги-то уже точно отморозила, - пишет Анастасия Шмелёва.

Других же зацепило даже не то, что на улице минусовая температура и снег, а сам факт того, что девушка вышла на улицу в столь откровенном виде.

- Нынче у некоторых девушек накачать зад в зале - это единственное, чем могут похвастаться, везде вставляя на показ, – замечает Павел Макаров.

- Пятую точку свою рекламирует, - поддерживает его казанец Андрей Андреев.

- Совсем гордости не осталось у девчат! - считает Айгуленька Замалеева.

Есть среди комментаторов, конечно, и те, кто девушку, если и не поддержал, то хотя бы не осудил.

- Идёшь такой с утра на работу, а тут Герда тебя встречает, – смеется интернет-пользователь Булат Сафин.

- Всем бы яд свой прыснуть, святоши, - пишет Мария Кравчуг.

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