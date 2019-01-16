Ради автокредита девушка из Казани показала голую грудь

В интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения одной из кредитных организаций. На ней видно, как девушка сначала что-то старательно объясняет сотруднику офиса, а после принимается раздеваться. В конце концов, она остается топлес, демонстрируя молодому человеку свою голую грудь.

Несмотря на это, сотрудник организации остается спокойным и продолжает что-то объяснять клиентке. Видимо не желая продолжать разговор, он встает, помогает девушке собрать вещи и выпроваживает. Выложившие в Сеть видео уверяют, что инцидент произошел в Казани.

- Может парень по совместительству маммолог? – спрашивает интернет-пользователь Азат Гараев

- Наверное, ей нужны были деньги на новую грудь, - выдвигает свой вариант объяснения подобной выходки Владислав Абрамов.

- А что так можно было? – интересуется казанец Руслан.

- А что она зря ее делала? Вот ходит и показывает ее налево и направо, - заступается за героиню ролика интернет-пользователь Костя.

- Парень – крепкий орешек! Молодец, - отмечает поведение сотрудника комментатор Зоя.

Как удалось выяснить «Комсомолке» девушка обнажившая грудь в офисе – местная стриптизерша Юлия. О том, что данный факт имел место быть, девушка подтвердила нашему корреспонденту.

- Читаю комменты, и как там говорится? «Когда Вас нет, о Вас тааакое говорят... Передайте им, когда меня нет, они меня могут даже бить». И, конечно, разумеется, желаю Вам вдвойне того, чего желаете Вы мне, - написала позже Юлия в комментариях все под тем же постом с видео. - Вы не знаете всей ситуации, и я даже не буду ее раскрывать. Додумывайте сериал сами, как Вам хотелось бы, чтобы это было. Кто дебил, а кто нет, и как бы Вы поступили в моей ситуации. Я бы еще сама на Вас с удовольствием посмотрела.