2019-01-09T14:10:06+03:00
Общество

"Мы смущали лишь парней": в Казани девушка разделась перед отдыхающими у Голубого озера ради откровенной фотосессии на морозе

Со слов автора снимков, окружающие отнеслись к процессу вполне адекватно [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/abdullazyanov_1Фото: instagram.com/abdullazyanov_1
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В прошедшее воскресенье, 6 января, на Голубом озере под Казанью прошла довольно откровенная фотосессия. Там, несмотря на мороз (температура в этот день достигала 10 градусов со знаком минус - Ред.), модель по имени Алена фотографировалась топлес.

Не смущали девушку и ее фотографа - Артура Абдуллазянова, даже любопытные взгляды случайных прохожих. А меж тем, даже пожилые лыжники роняли палки, засмотревшись на происходящее.

Фото: instagram.com/abdullazyanov_1

Фото: instagram.com/abdullazyanov_1

- Отлично получилось! Не зря лыжники палки из рук роняли! – восхищается один из интернет-пользователей в комментариях под фото.

- Русалка прям, - отмечает другой.

- А где Кай? – интересуется некто Амир.

Корреспонденту "КП-Казань" удалось связаться с автором снимков. Со слов Артура - фотографа с десятилетним стажем, окружающие отнеслись к съемке вполне адекватно.

- Я переживал за реакцию окружающих и за саму модель, конечно. Боялся, что ей некомфортно будет. Однако все в итоге прошло хорошо, - признается Артур, - Мы смущали лишь парней, которые были с девушками, но они быстро отворачивались.

Как оказалось, Алена должна была искупаться в озере, но съемочной группе стало жалко девушку. А вот фотографировать полуобнаженных девушек Артуру не привыкать, поэтому он решил ограничиться этим.

- Опыт подобных съемок у меня уже был, но только не в общественных местах. Я фотографировал обнаженных на природе. Эту фотосессию я тоже планировал в безлюдном месте, но, когда команда создавала образ, все переигралось, - объясняет «Комсомолке» фотограф.

Фото: instagram.com/abdullazyanov_1

Фото: instagram.com/abdullazyanov_1

К съемке обнаженных тел в общественных местах Артур относится отрицательно, а данную фотосессию он к таковым не относит:

- У меня не совсем была обнаженная модель. Все необходимое было закрыто и красиво: внизу штаны, а сверху, можно сказать, купальник.

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