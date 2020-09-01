В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который два года назад в своем доме зарезал грабителей

Нападение произошло на территории кафе.
Фото: соцсети
В Бугульме был убит местный бизнесмен Евгений Деданин. 43-летнего мужчину застрелили в местном кафе "Аристократ". По предварительным данным, неизвестный целился исключительно в голову Деданина.
С места убийства Евгения Деданина. Фото: прокуратура Татарстана
Как сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, к расправе могут быть причастны те, кто участвовал в организации нападения на дом бизнесмена, которое произошло 12 сентября 2018 года. Тогда двое налетчиков схватили Деданина, его жену и друга. Бизнесмену удалось освободиться и он зарезал грабителей.
Тогда Деданина даже хотели судить. Мол, превысил необходимую самооборону. Данный процесс был сначала запущен якобы для того, чтобы в дальнейшем бизнесмену не поступали претензии от родственников погибших грабителей. Но потом уголовное дело было официально прекращено.
На защиту бизнесмена встал прокурор Татарстана Илдус Нафиков, которые объявил доводы следствия - несостоятельными.
В итоге единственный приговор по этому делу и то уже летом 2019-го был оглашен только подельнику убитых, который ждал их в машине, а потом скрылся. Фитнес-тренер из Бугульмы Андрей Килманов за организацию нападения получил 6 лет строгого режима.
В этот же раз Деданин не смог защитить себя. К слову, подозреваемого в сегодняшнем расстреле бизнесмена уже задержали. По предварительным данным, стрелка смогли схватить брат Деданина и местный грузчик.
- Задержанным оказался житель Самарской области. В настоящее время он передан в следственный комитет. Также на месте происшествия было обнаружено орудие убийства – пистолет, - сообщили в МВД Татарстана.
Отметим, что убитые Деданиным при самообороне в 2018 году 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев так же являлись жителями Самарской области.
Задержанный сегодня 54-летний мужчина - их "земляк". Правда, как уточнили в следственном комитете Татарстана, он лишь жил в Самаре, а так является гражданином другого государства. В отношении его уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
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