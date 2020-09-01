Расстрел Евгения Деданина в Бугльме: подозреваемого задержал брат убитого бизнесмена

Сообщается, что при задержанном нашли пистолет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 1 сентября, на базе собственной фирмы из пистолета был смертельно ранен Евгений Деданин. Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от двух грабителей, напавших на него и супругу в его же доме.

По предварительным данным, злоумышленника на месте преступления задержали очевидцы - брат Деданина и грузчик.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Обстоятельства преступления выясняются.