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Расстрел Евгения Деданина в Бугльме: подозреваемого задержал брат убитого бизнесмена

На место преступления, в том числе, выехали сотрудники прокуратуры
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Сообщается, что при задержанном нашли пистолет.

Сообщается, что при задержанном нашли пистолет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 1 сентября, на базе собственной фирмы из пистолета был смертельно ранен Евгений Деданин. Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от двух грабителей, напавших на него и супругу в его же доме.

По предварительным данным, злоумышленника на месте преступления задержали очевидцы - брат Деданина и грузчик.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Обстоятельства преступления выясняются.

КриминалУбийство в Татарстане бизнесмена Евгения Деданина