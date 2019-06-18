2019-06-18T21:54:18+03:00
Происшествия

В Татарстане фитнес-тренера, который организовал ограбление бизнесмена, приговорили к 6 годам колонии

Предприниматель, защищая себя и жену, был вынужден пойти с ножами на налетчиков с пистолетом - злоумышленники были убиты [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина не хотел признаваться, что он организовал налет на дом бизнесмена.Мужчина не хотел признаваться, что он организовал налет на дом бизнесмена.
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В этот вторник, 18 июня, в Татарстане Бугульминский районный суд вынес приговор организатору неудачного ограбление местного бизнесмена 47-летнему фитнес-тренеру Андрею Килманову.

Напомним, рано утром 12 сентября прошлого года в Бугульме в частный дом предпринимателя Евгения Деданова ворвались двое неизвестных в масках с пистолетом. Они связали хозяина, его жену и гостившего у них знакомого. Деданову удалось освободиться и он схватил два кухонных ножа. Защищая себя и свою жену, бизнесмен смертельно ранил налетчиков.

В Татарстане грабители взяли в плен бизнесмена, но тот смог вырваться и убить обидчиков..

Ими оказались – 39-летний уроженец Казахстана Иван Нетроголов, проживавший в Красноярском районе Самарской области, а также 29-летний Владислав Колоярцев также житель Самарской области.

Один из раненных грабителей перед смертью успел выбежать на улицу. Фото: МВД по РТ

Один из раненных грабителей перед смертью успел выбежать на улицу.Фото: МВД по РТ

Чуть позже неподалеку был задержан их подельник - фитнес-тренер Андрей Килманов.

- Мою машину остановили на улице, уложили лицом в асфальт, пару раз приложили головой об землю и заявили: «Давай, признавайся». Не понимаю, с чего решили, что я участвовал в этом нападении? Я ни в чем не виновен, - утверждал тогда Килманов.

Тренера задержали вместе с машиной, в которой он дожидался подельников.

Тренера задержали вместе с машиной, в которой он дожидался подельников.

В ходе следствия он признал лишь, что был знаком с убитыми грабителями. Тем не менее в суде было доказано, что именно фитнес-тренер Андрей Килманов организовал налет на дом бизнесмена.

Он продумал детали разбоя, пригласил приятелей, с которыми познакомился, когда в свое время жил в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку.

- В итоге суд признал Килманова виновным в разбое, совершенном организованной группой с проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия и насилия, опасного для жизни. Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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