«Не дайте посадить настоящего героя нашего времени!»: В Татарстане создали петицию в поддержку Евгения Деданина

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-17T15:34:33+03:00

Бизнесмен из Бугульмы, который зарезал грабителей, проникнувших в его дом, все еще может стать фигурантом уголовного дела

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14 сентября жительница Татарстана Эля Фаттахова создала в интернете петицию «Не дайте посадить героя, спасшего семью от подонков! Руки прочь от Евгения Деданина!».

Под ней уже подписались более двух тысяч людей.

Среди тех, кто поддерживает инициатора акции - жители Татарстана и всей России. Евгения Деданина называют героем нашего времени, и говорят, что он поступил как настоящий мужчина.

Напомним, грабители в масках и с пистолетом проникли в дом предпринимателя из Бугульмы. Они связали самого Деданина и его жену, а также случайно оказавшегося в гостях бизнесмена из Казани.

Избитого Евгения поволокли открывать сейф, но мужчина сумел освободиться. Во время потасовки между двумя грабителями и предпринимателем, последний смог схватить на кухне два ножа.

Обороняясь, он нанес несколько смертельных ударов незваным гостям. Мужчины погибли на месте. Вскоре задержали предполагаемого сообщника - тренера спортклуба из Альметьевска.

В отношении Евгеня Деданина следственный комитет Татарстана пытается возбудить уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны». Но на сторону бизнесмена встала прокуратура республики. В надзорном ведомстве указали, что возбуждать это уголовное дел преждевременно, такое решение не учитывает всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь следственный комитет планирует обжаловать постановление прокуратуры.

Тем временем история Евгения Деданина многих не оставила равнодушным. Большинство считает, что грабители получили по заслугам, и что мужчина поступил правильно, защищая жену и себя.

Так и появилась петиция. Публикуем выдержки из текста петиции (пунктуация и орфография сохранены – Ред.):

«Евгений Деданин показал каким должен быть настоящий мужчина, герой, защитник своей семьи и дома. Он пошел до конца, дал отпор отморозкам с оружием. Евгений подал пример всем нам, как нужно отстаивать жизнь — свою и близких! А теперь героя и защитника хотят выставить виновным в превышении пределов обороны!!! Призываем подписать петицию всех, кто так же считает, что Евгений Деданин поступил геройски. Что он заслуживает награды, а не уголовного дела. Уважения всего общества, а не холодных нар СИЗО! Руки прочь от Евгения Деданина! Не дайте посадить настоящего героя нашего времени!»